Revue de Presse PSG : l’avenir de Messi, Ajaccio…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 mai 2023. Le pont d’or offert par l’Arabie saoudite à Lionel Messi, le FC Barcelone continue d’être à l’affût, l’Argentin apte pour la réception de l’AC Ajaccio.

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur l’avenir de Lionel Messi. Et ces dernières heures, une arrivée de La Pulga en Arabie saoudite a pris de l’ampleur. Et pour cause, une source saoudienne proche des négociations a affirmé auprès de l’AFP que « Messi devrait évoluer dans le Championnat saoudien » la saison prochaine, même s’il reste encore quelques détails à régler. Le pays du Golfe a formulé « une offre exceptionnelle » à l’Argentin, libre de tout contrat en fin de saison. Le club en question est très vraisemblablement Al-Hilal, qui devrait, selon les informations de L’Equipe, lui offrir un salaire de 500M€ par an pour un contrat de deux saisons plus une troisième année en option. « À cette somme s’ajoutent différentes clauses permettant notamment au joueur de se désengager quand il le souhaite. Les négociations n’ont pas eu besoin de s’étirer davantage dans le temps, le clan de l’Argentin a concédé que tout lui convenait. Mais il reste la signature du septuple Ballon d’Or à apposer. Et, pour l’heure, elle ne figure pas en bas dudit contrat », précise L’E.

Pour le moment, le septuple Ballon d’Or n’est pas encore sûr de vouloir poursuivre sa carrière dans la Saudi Pro League. Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 n’a pas renoncé à participer à la Copa America 2024 et même peut-être le Mondial 2026. Il aimerait ainsi rester en Europe dans un championnat compétitif. Dans l’esprit de Lionel Messi, un retour au FC Barcelone serait la solution idoine, mais le club catalan « doit trouver 200 M€ pour pouvoir inscrire plusieurs joueurs recrutés ou prolongés avant d’envisager un retour de sa star », précise L’E. De son côté, le père et représentant du joueur, Jorge Messi, a publié un communiqué pour démentir les dernières informations et préciser qu’une décision sera prise à la fin de la saison. « Messi se laisse donc le temps et ne veut rien précipiter. Mais les dirigeants saoudiens aimeraient bien lui forcer un peu la main et présenter leur trophée au monde entier. » Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier dernier, l’Arabie saoudite compte bien reformer la rivalité entre les deux joueurs. Mais, Lionel Messi veut prendre son temps avant de dévoiler sa décision, surtout que son épouse ne s’imagine pas vivre à Riyad . Si une prolongation au PSG semble écartée, l’Inter Miami de David Beckham espère toujours trouver les arguments pour attirer le numéro 30 parisien. « En Europe, Jorge Messi attend aussi de voir si certains grands clubs peuvent changer d’actionnaire et basculer sous des pavillons plus fortunés », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi la situation du FC Barcelone pour tenter de rapatrier sa star. Mais pour cela, le club catalan doit vendre plusieurs joueurs et faire baisser sa masse salariale, une mission très complexe. Pourtant, l’espoir de voir le retour de La Pulga en Catalogne demeure toujours. Et pour répondre aux attentes de LaLiga, la formation espagnole envisage plusieurs scénarios. Désormais en Espagne, les clubs « ne doivent plus allouer davantage de 70 % de leurs revenus aux salaires. Un calcul fondé également sur les dépenses et la dette permet d’établir une limite de masse salariale à ne pas dépasser », rappelle L’Equipe. Et pour sa première phase de « l’opération Messi », le FC Barcelone doit baisser sa masse salariale (de 648M€ à 478M€). Pour cela, le Barça compte sur plusieurs départs donc celui de Sergio Busquets, qui devrait être annoncé dans les prochains jours. De son côté, Jordi Alba est invité à réduire son salaire. Et les dirigeants catalans comptent aussi vendre certains éléments. L’objectif est de récupérer 120M€ grâce aux ventes lors du mercato estival. Des joueurs comme Frank Kessié, Ansu Fati ou encore Raphinha sont concernés. « Ces mouvements permettraient de valider auprès de la Liga les prolongations de contrat de Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso et Sergi Roberto et de proposer un salaire annuel d’environ 23 M€ à Messi », conclut L’E.

❗️Le clan Messi sort du silence via Jorge, le père du joueur sur Instagram :



“Je peux garantir que rien ne sera convenu, décidé ou signé avant la fin de la saison en cours” ✍️❌ pic.twitter.com/bL0eLudOPv — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 9, 2023

Mais en attendant, Lionel Messi a une saison à terminer avec le PSG. Suspendu la semaine passée par le club parisien suite à son voyage non-autorisé en Arabie saoudite, l’attaquant de 35 ans a fait retour à l’entraînement collectif ce mardi. « Souriant et plutôt décontracté », le natif de Rosario sera donc disponible pour la réception de l’AC Ajaccio ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Christophe Galtier pourra aussi compter sur le retour d’Achraf Hakimi, suspendu face à Troyes (1-3). « Le déplacement à l’Aube n’a pas laissé trop de traces sur l’effectif. Hier, après une journée de repos, une partie des titulaires (Danilo, Vitinha, Marquinhos…) a participé à la séance. Les autres se contentant de soins. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur l’avenir de Lionel Messi en Arabie saoudite. Comme depuis de nombreux mois, l’actuel attaquant du PSG est au centre de l’actualité. Après sa suspension la semaine passée, il a retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi. Mais son aventure au PSG va bien prendre fin en juin prochain. L’ancien Barcelonais reste dans le viseur de plusieurs clubs et parmi eux les Saoudiens d’Al-Hilal. Le club du Golfe a formulé une offre pharaonique au joueur de 35 ans, selon une information de l’AFP. Une nouvelle rapidement démentie par le père du joueur : « Il n’y a ni accord verbal, ni signature, ni pacte. Et il n’y aura rien jusqu’à la fin de la saison ! » Ce qui est sûr, c’est que le clan Messi n’a aucun intérêt à parapher un nouveau contrat aussi rapidement. Et pour cause, le désir du joueur est un retour au FC Barcelone. Ainsi, l’Argentin « a tout intérêt à faire du temps son allié, afin de permettre au club catalan de trouver des solutions, voire de laisser à des clubs qui ne se seraient pas déclarés l’opportunité de faire acte de candidature », rapporte LP.

Avant même la sanction du PSG, l’épouse du joueur, Antonela Roccuzzo, aurait déjà commencé à déménager quelques affaires de sa maison à Neuilly-sur-Seine vers la villa de Casteldefells, en Catalogne. « Des mouvements qui tendent à confirmer que l’Argentin sait que son avenir ne s’écrira pas à Paris. » Si le père du joueur a démenti un accord entre l’Arabie saoudite et son fils, il n’a pas nié les contacts avec le club d’Al-Hilal. Et pour cause, « il n’en demeure pas moins que le club saoudien a bel et bien posé une proposition de contrat sans pareille sur la table. » Elle reste aujourd’hui la seule offre concrète, l’Inter Miami et le FC Barcelone n’ayant pas encore formulé par écrit leur intérêt. Et pour attirer La Pulga dans la Saudi Pro League, Al-Hilal serait prêt à offrir un salaire de 400M€ par an. De plus certains proches de Lionel Messi, comme Sergio Busquets et Jordi Alba, pourraient être recrutés pour que l’Argentin ne se sente pas trop dépaysé. D’autres amis intimes « comme Di Maria ou Paredes, pourraient être recrutés par d’autres clubs de Riyad afin de reconstituer dans la capitale saoudienne une communauté d’amis au sein de laquelle Messi se sent si bien », précise LP. Cependant, un retour au FC Barcelone reste la priorité du joueur. Dans l’idéal, le septuple Ballon d’Or aimerait disputer encore une année la Ligue des champions avant de s’envoler vers Riyad en 2024.

