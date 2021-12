Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 10 décembre 2021. Le point sur les prolongations d’Ángel Di María et Marquinhos, Ramos encore absent de l’entraînement collectif et les joueurs du PSG qui sont placés sur le marché des transferts pour cet hiver.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un point sur les prolongations de certains joueurs du PSG dont Marquinhos et Ángel Di María. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2022, l’Argentin possède une année supplémentaire en option. Et selon les informations du Parisien, « un accord verbal existe entre les deux parties et sauf retournement de situation, l’année optionnelle sera levée au printemps prochain. » Récemment, l’attaquant de 33 ans avait rappelé son désir de poursuivre avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2024, la prolongation de Marquinhos est moins urgente, mais « toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour que ce vœu se réalise. » Arrivé en 2013, le Brésilien s’est imposé comme un élément incontournable du club et est devenu capitaine depuis la saison 2020-2021. « Le club a très envie de le garder le plus longtemps possible. Un mariage à vie est dans les tuyaux. » Concernant Leandro Paredes – lié au PSG jusqu’en 2023 – la situation est plus complexe. Certaines rumeurs font état de négociations pour prolonger son bail. Une information que n’est pas en mesure de confirmer Le Parisien. Concernant le joueur, il souhaite prolonger avec le club cependant, il possède « un double défaut : il ne s’est pas clairement imposé dans l’équipe, ni sous Tuchel ni sous Pochettino, et il conserve une cote sur le marché. C’est en fin de saison qu’une décision tranchée le concernant sera prise. »

Le quotidien francilien donne des nouvelles de Sergio Ramos. Après avoir manqué les trois dernières rencontres, l’Espagnol n’a toujours pas participé à la séance collective du PSG ce jeudi et « poursuit son travail de reprise. » Après son premier match face à l’ASSE, le défenseur de 35 ans avait ressenti une fatigue musculaire, « ce qui a poussé le staff à le préserver. » Sorti sur blessure face au Club Bruges, Nuno Mendes est incertain pour le match face à l’AS Monaco ce dimanche en Ligue 1.

Le Parisien a également donné une interview de Yohan Cabaye, directeur technique du centre de formation du PSG depuis cet été. Un entretien que nous vous avons partagés ici.

De son côté, L’Equipe fait un point sur les joueurs du PSG qui seront placés sur la liste des transferts lors du mercato hivernal. Avec un effectif composé d’une trentaine de joueurs, le club de la capitale devra dégraisser lors des prochaines périodes de transfert, à commencer par Mauro Icardi. À l’exception des premiers mois avec les Rouge & Bleu, l’Argentin « n’est jamais parvenu à retrouver son niveau : celui d’un numéro 9 de dimension européenne. Mais l’attaquant de 28 ans (sous contrat jusqu’en 2024) pose un triple problème : le marché des avant-centres ne va sans doute pas bouger cet hiver, l’importance d’un attaquant numéro 9 dans l’effectif et le PSG « doit rentrer dans ses frais dans ce dossier brûlant (quelque 50 M€). » Concernant Abdou Diallo (25 ans / 2024), un départ n’est pas une des priorités du club parisien, mais les Rouge & Bleu seront tout de même à l’écoute des offres cet hiver. Un départ lors du mercato estival est plus probable.

Poussé vers la sortie l’été dernier, Layvin Kurzawa (29 ans / 2024) est finalement resté chez les Rouge & Bleu et aurait même déclaré en privé : « Celui (Leonardo) qui m’a fait prolonger partira avant moi ! » Le PSG lui a rappelé que son horizon était bouché ici. Peu utilisé par Mauricio Pochettino, Colin Dagba (23 ans / 2024) réfléchit à la suite de sa carrière et étudie le marché. Après deux prêts au Havre et à Dijon, Éric Dina Ebimbe (21 ans / 2023) a intégré le groupe professionnel du PSG cette saison. Déçu de son temps de jeu malgré quelques apparitions récemment, un prêt dès cet hiver est à l’étude pour le milieu de terrain. Très peu utilisé par l’entraîneur parisien, Rafinha (28 ans / juin 2023) est bien intégré dans le vestiaire des Rouge & Bleu, mais « il sait, après un échange avec sa direction, que Paris ne compte pas sur lui. » Enfin, Sergio Rico (28 ans / 2024) est également invité à partir en raison de la concurrence à son poste de gardien de but.