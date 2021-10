Sanfourche met en avant le mental de Mbappé

Malgré ses envies de départ, Kylian Mbappé dispute actuellement sa cinquième saison avec le maillot du PSG. Après un été tumultueux avec un Euro décevant et un avenir flou, le numéro 7 parisien a bien débuté son exercice 2021-2022 avec 4 buts et 5 passes décisives (en 11 matches). Présent dans l’émission L’Equipe du Soir, Philippe Sanfourche estime que l’international français est actuellement meilleur que Leo Messi et Cristiano Ronaldo, notamment sur le plan physique. Il a également mis en avant le mental de l’attaquant parisien.

« Avant d’être supérieur à eux, il est leur égal dans un domaine que peu peuvent prétendre, c’est sur le mental et cette capacité à outrepasser les difficultés. Kylian Mbappé a vécu un Euro très compliqué avec ce tir au but manqué (face à la Suisse), avec des statistiques mauvaises alors que dans le contenu c’était loin d’être mauvais. Il y a eu des histoires sur l’ambiance autour de l’Equipe de France, il en a même parlé dans la presse. Il est revenu plus fort, il a pris des responsabilité sur les penalties et les combinaisons avec Benzema… c’est très très fort », a déclaré Philippe Sanfourche sur le plateau de l’EDS. « Alors qu’il devait partir au Real Madrid, il a été sifflé pendant un demi-match par le Parc et il est revenu très fort. À ce niveau-là, il est l’égal de ces garçons-là. Là où il est supérieur, c’est qu’il a 22 ans et physiquement il fait des différences que les autres ne sont plus capables de faire. Donc, l’addition de ces forces font qu’à mon avis, à l’heure où on se parle, il est au dessus (de Messi et Ronaldo, ndlr). »