Le PSG a eu une petite pause cette semaine avant de retrouver la Coupe de France ce lundi pour affronter l’OGC Nice (21h15 ; Eurosport 2). Les Rouge & Bleu sont pour le moment en lice dans toutes les compétitions et voudront aller le plus loin possible pour remporter tous les titres. En Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino ont onze points sur leur dauphin… niçois et sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et jouera contre le Real Madrid. Mais pour enchaîner autant de rencontres, il a bien fallu faire du coaching et utiliser un certain nombre de joueurs pour ne pas épuiser les organismes. Au milieu de terrain, secteur de jeu qui fait tant débat, les systèmes et les hommes ont été changés à de nombreuse reprises, principalement à cause des blessures.

Depuis le début de l’exercice 2021/2022, le milieu de terrain qui a le plus joué est… Ander Herrera. L’Espagnol a disputé 1506 minutes toutes compétitions confondues en 25 rencontres, ce qui est assez surprenant puisqu’aux yeux des supporters et des observateurs, il est plutôt associé à un rôle de remplaçant. Il est suivi par Idrissa Gueye, avec 1474 minutes en 20 matches, puis Georginio Wijnaldum (1319 minutes en 25 rencontres). Marco Verratti et Danilo Pereira suivent de près avec respectivement 1303 minutes (en 17 matches) et 1296 minutes (21 rencontres) disputées. Leandro Paredes (669 minutes) et Eric Junior Dina Ebimbe (407 minutes) ferment la marche.

Ce total montre surtout que ce sont les joueurs qui ont été en meilleure santé qui ont le plus joué et ce n’est donc pas lié au niveau sportif… Ce qui explique surement le manque de continuité dans le fond de jeu produit par le PSG.