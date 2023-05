Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 7 mai 2023. Le match contre Troyes, un PSG capable de tout et qui ne fait plus peur, le départ de Verratti qui n’est plus une utopie, les deux semaines importantes pour Ekitike…

Le Parisien explique que normalement, entre le PSG et Troyes, le 18e de la Ligue 1, il n’y a pas match. Sauf qu’en cette fin de saison, « le PSG, miné par les blessures et traversé par le mélodrame Messi et une improbable fébrilité, est capable de tout. Même du pire. » Sans cette succession de péripétie, voyage sans autorisation de Messi, protestation des supporters devant la Factory et le domicile de Neymar, cette rencontre entre les Rouge & Bleu et les Troyens serait apparue bien fade, estime LP. Christophe Galtier sait que pour sauver cette saison aux mille et une crises, l’essentiel est de ne surtout pas se louper dans la quête du onzième titre de champion de France. Le quotidien francilien estime que les absences de Neymar et Lionel Messi ce soir sont une bonne nouvelle pour le PSG. « Puisque, à défaut d’avoir été la solution, ces deux-là semblent pour beaucoup faire partie du problème.«

Le quotidien francilien évoque aussi le fait que le PSG, contrairement aux saisons précédentes, ne fait plus peur à personne. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale joue à se faire peur. Alors que ses cinq derniers adversaires sont très largement à sa portée, le PSG n’avance pas avec une pleine confiance dans ce sprint final. Cette saison, le PSG a déjà perdu six fois en Ligue 1 et neuf fois toutes compétitions confondues. Le pire total sous l’ère QSI rapporte Le Parisien. Le Parc des Princes, qui était une forteresse imprenable, a vu Rennes, Lyon et Lorient s’imposer cette saison alors que les Parisiens n’avaient plus perdu à domicile en championnat depuis 35 matches. Le discours des adversaires a aussi changé en comparaison avec les saisons précédentes. Comme Seko Fofana, le Lensois, qui invitait les futurs adversaires du PSG à « venir le plus souvent au Parc avec de la personnalité et essayer de faire un résultat. » Le quotidien régional indique aussi que « l’approche psychologique a évolué et sa constellation de stars ne suffit plus au PSG pour inspirer la crainte.«

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur Marco Verratti. Auteur de sa pire saison depuis son arrivée au PSG en 2012, le milieu de terrain serait en pleine réflexion concernant son avenir et il serait tenté par un départ du club de la capitale. Pour l’heure, le PSG ne serait pas du tout enclin à laisser filer ses joueurs cadres. Marco Verratti en fait indubitablement partie. Le média parle d’une forme de lassitude chez le joueur qui regretterait l’exigence et l’autorité qui régnait dans le vestiaire parisien lorsque Zlatan Ibrahimovic en était le leader (2012-2016). Certains manquement de ses coéquipiers, qu’il jugerait ne pas être assez ambitieux, nourrirait cet impression. En outre, le climat délétère qui entoure le club de la capitale finirait de brosser un tableau très sombre dans l’esprit de Marco Verratti. Pourtant, comme le rappelle cette source, Marco Verratti a également pu agacer ses dirigeants, et notamment Luis Campos, pour quelques écarts observés, même si aucune sanction en ce sens n’a été proférée à son encontre. L’Équipe dément, dans le même temps, l’information expliquant que l’international italien était revenu des vacances de Noël avec 4kg en trop. Et en parlant de sanction justement, Marco Verratti aurait été touché négativement par celle infligée à Lionel Messi, la jugeant bien trop sévère.

De là à imaginer un départ durant l’intersaison ? Rien n’est moins sûr et ce, pour plusieurs points. Déjà, il y a fort à parier que le PSG, Nasser al-Khelaïfi au premier plan, n’entrouvrira pas la porte pour un garçon qui est au club depuis presque onze années maintenant. Surtout, même si la réflexion serait donc engagée, aucune demande formelle n’aurait été faite par le principal intéressé, qui aurait toutefois jaugé, de manière légère, auprès de ses dirigeants, la faisabilité d’un hypothétique départ. Enfin, L’Équipe nous indique que l’Arabie Saoudite apprécierait tout particulièrement l’accueillir au sein de son championnat, moyennant un chèque XXL. Néanmoins, cette destination n’attirerait pas Marco Verratti, au même titre que l’Inter Miami, l’écurie de MLS ayant apparemment également manifesté son intérêt à son endroit.

Le quotidien sportif évoque également les deux semaines importantes pour Hugo Ekitike en vue de son avenir au PSG. Avec la suspension de Lionel Messi, il devrait débuter les rencontres contre Troyes ce soir et Ajaccio dans une semaine. Même s’il est à l’initiative de son arrivée à Paris l’été dernier, Luis Campos estime que l’ancien rémois n’apparaît plus dans l’équation du club l’an prochain. Avant son retour sur les terrains contre Lorient, il était resté à trois reprises sur le banc, « nourrissant un peu plus, sept mois après son arrivée pour quelque 40 M€ (sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire), la thèse d’une adaptation ratée (28 matches, 4 buts). Une période particulièrement compliquée pour un jeune joueur qui mesurait un peu plus, semaine après semaine, une forme de défiance à son égard. » Le conseiller sportif chercherait deux joueurs en attaque pour cet été, un attaquant de surface et un joueur – de profondeur – capable d’occuper plusieurs postes.

L’absence de Messi et ses très probables titularisations pourraient-elles permettre au numéro 44 du PSG de faire changer d’avis le dirigeant portugais ? Il part de très loin assure l’Equipe. « Il lui faudra être étincelant contre Troyes dimanche soir, puis Ajaccio dans une semaine et sur les trois dernières journées pour tenter de semer le trouble. » Le Longiligne attaquant (1m89) paie, dans l’esprit des dirigeants parisiens, une incapacité à mettre en application des consignes, assure le quotidien sportif. « Avec un reproche régulier formulé en interne, celui de ne pas intégrer les conseils prodigués et de dénaturer son jeu en tentant d’imiter la MNM. » Même s’il est frustré par son temps de jeu, il affichait, jusqu’ici son intention de rester à Paris la saison prochaine. « En s’appuyant sur le « deal » fixé l’été dernier avec les dirigeants du PSG basé sur une première année d’adaptation et une seconde d’affirmation. La position ferme du PSG concernant son avenir peut-elle le faire changer d’avis ?« , se demande l’Equipe. Ce dernier conclut en expliquant qu’Hugo Ekitike « a plusieurs semaines pour renouer avec l’attaquant explosif, efficace, complet, qui avait fait de lui une des jeunes cibles les plus demandées du continent l’an dernier. À cette époque, une dizaine de clubs dont Newcastle, Francfort et l’AC Milan s’étaient positionnés. S’il y parvient, le fougueux Ekitike aura le choix, celui de persévérer ou d’attirer de nouveau les regards…«