Un septième match amical d’affilée gagné contre Chambly ?

Demain matin (11 heures, PSG TV Premium / Twitch), le PSG joue son deuxième match amical de pré-saison contre Chambly (N). Les Rouge & Bleu qui restent sur six victoires d’affilée en match amical (3-0 face au Sydney FC en 2019-2020, 9-0 contre Le Havre, 7-0 face à Waasland Beveren, 4-0 contre le Celtic et 1-0 face à Sochaux la saison dernière, et 4-0 contre Le Mans le 14 juillet dernier). Lors des six rencontres, le PSG a marqué 28 buts. Les Parisiens qui n’ont plus encaissé de but en match de préparation depuis le match contre l’Inter lors de l’International Champions Cup en juillet 2019 (1-1, 5 t.a.b. à 6).