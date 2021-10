Internationaux – Les résultats du soir des joueurs du PSG

On est actuellement en pleine trêve internationale. 20 joueurs du PSG sont actuellement avec leurs sélections nationales. Hier, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe (qui n’a pas joué), où les Sud-Américains étaient les premiers à jouer. Ce soir, deux Parisiens étaient sur les terrains.

L’Allemagne affrontait la Roumanie dans le cadre de la 7e journée des Qualifications à la Coupe du Monde 2022 de la zone Euro. Pour cette rencontre, Hansi Flick a dû faire avec le forfait de dernière minute de son capitaine, Manuel Neuer. Il a été remplacé par Marc-André Ter Stegen. Convoqué avec la Nationalmannschaft, Thilo Kehrer était titulaire dans le couloir gauche. Le défenseur du PSG a joué tout le match. L’Allemagne mené au score – malgré une domination – dès la 10e minute de jeu sur un but de Hagi, a réussi à renverser la situation grâce à des buts de Gnabry (56e) et Muller (81e). Grâce à ce succès (1-2), l’Allemagne conforte sa première place avec six points d’avance sur la Macédoine du Nord et l’Arménie.

De son côté, Georginio Wijnaldum n’a pas participé à la difficile victoire des Pays-Bas sur la pelouse de la Lettonie (0-1). Klaassen est le seul buteur de la rencontre. Avec ce succès, les Pays-Bas gardent la tête de leur poule avec deux points d’avance sur la Norvège. Prêté à Lens cette saison, Arnaud Kalimuendo a marqué lors de la large victoire de l’Equipe de France Espoirs (5-0) contre l’Ukraine dans le cadre de la quatrième journée des qualifications à l’Euro Espoirs.