Dias : “Face au PSG, ce sera comme une finale”

Après quelques jours d’attente, la demi-finale aller d’UEFA Champions League tant attendue entre le PSG et Manchester City aura lieu ce soir au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Avant le retour en Angleterre la semaine prochaine (4 mai), le club de la capitale voudra réaliser un résultat positif à domicile. Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, le défenseur central de Manchester City, Rúben Dias, s’est exprimé sur cette double confrontation face aux Parisiens.

“On a tous vu Paris jouer, on sait tous ce que représente cette équipe. Et eux aussi, ils nous connaissent forcément. Ce sera comme une finale. Ce sera très spécial et nous allons essayer de jouer ce match sans sortir de notre routine alors que ce sera très difficile. Nous participons à ce qui ressemble à des finales depuis le début de la saison en fait : un match après l’autre, en considérant chaque match comme une finale, et c’est seulement ainsi que notre équipe peut réussir”, a commenté le défenseur des Skyblues au site officiel de l’UEFA. “La saison de City ? Il y a eu cinq ou six saisons où nous n’avons pas pu dépasser le stade des quarts de finale. Nous sommes donc évidemment très heureux d’être parvenus à ce stade des demi-finale. Cela signifie que nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif, tout en sachant qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.”