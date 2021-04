PSG / Manchester City : Marquinhos, Florenzi et Bakker titulaires (L’E / RMC)

Avec un groupe au complet (seul Alexandre Letellier est absent, Bernat est en reprise personnelle et non-inscrit en C1), les choix de Mauricio Pochettino étaient attendus pour affronter Manchester City en demi-finale aller de l’UEFA Champions League (21h sur RMC Sport 1 ). Et selon les informations de L’Equipe et RMC Sport, l’entraîneur parisien aurait décidé de titulariser Mitchel Bakker et Alessandro Florenzi dans les couloirs de la défense parisienne. Diallo débutera sur le banc. De son côté, Marquinhos devrait être associé à Presnel Kimpembe en défense centrale. Concernant le reste du onze de départ, pas de surprise majeure. Idrissa Gueye et Leandro Paredes formeront le double pivot du 4-2-3-1. Marco Verratti sera positionné plus haut aux côtés de Neymar Jr et Ángel Di María. Enfin, Kylian Mbappé occupera la pointe de l’attaque, toujours selon les médias.

XI probable du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – I. Gueye, Paredes – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé.