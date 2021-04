Sagna : “City peine parfois à gérer la profondeur”

Le PSG affronte ce soir Manchester City en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Une rencontre qui pourrait ressembler à la double confrontation contre le Bayern Munich, avec un City qui a le ballon et un PSG qui va procéder en contre-attaque. Pour Bacary Sagna, ancien défenseur des Citizens de 2014-2017, le PSG va subir et devra bien exploiter ses opportunités.

“À Paris d’en profiter. Comme à Munich, le PSG doit se préparer à courir et à souffrir. On a vu Mbappé et Neymar faire des efforts, et un groupe, en totale osmose, tendu vers un objectif commun. Ces valeurs peuvent conduire le PSG loin cette saison, pense Sagna dans une interview accordée au Parisien. City présente quelques failles derrière et peine parfois à gérer la profondeur. C’est là où Paris a une belle carte à abattre. Mbappé et Neymar vont à mille à l’heure, Di Maria, dans un grand soir, est diabolique. Face à de telles flèches, capables de se sortir de n’importe quelle situation, de déjouer les marquages les plus hermétiques, tu t’exposes forcément à un moment ou à un autre.“