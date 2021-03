Dortmund était tout proche d’enrôler Mbappé en 2016

L’histoire du football regorge d’histoire sur les transferts avortés de joueurs – et très souvent des superstars – au début de leur carrière. Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle. L’actuel numéro 7 parisien aurait pu rejoindre le Borussia Dortmund en 2016 comme le raconte Sven Mislintat, ancien recruteur pour le club allemand. “C’était vraiment dommage que nous n’ayons pas pu faire venir Kylian. Il était disponible gratuitement à un moment donné et il y avait beaucoup de prétendants. Mais nous n’avions aucune chance de gagner cette course, relate Mislintant dans le podcast Kicker meets DAZN dans des propos relayés par Goal. Si vous aviez pu voler Mbappé à Monaco gratuitement à l’époque, cela aurait bien sûr été un méga-accord.” Kylian Mbappé était finalement resté à Monaco avant de rejoindre le PSG à l’été 2017.