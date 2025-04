LDC – Les Français confiants pour la qualification du PSG en demi-finale

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions. Les Français sont confiants pour les Rouge & Bleu face aux Villans.

Après avoir éliminé Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affronte Aston Villa en quart de finale de la compétition européenne. La manche aller aura lieu mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes avant que les joueurs de Luis Enrique foulent le terrain de Villa Park six jours plus tard pour la manche retour. Une double confrontation attendue par tous les supporters du PSG. Ils sont d’ailleurs 86 % à croire en une victoire mercredi soir dans un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, contre 67% chez les amateurs de football. « 75% des premiers et 92% des seconds envisagent aussi une qualification à l’issue du match retour en Angleterre six jours plus tard. »

Ousmane Dembélé joueur préféré des Français

Dans ce sondage, il était aussi question des joueurs préférés des Français au sein du PSG. Et le joueur qui arrive en tête se nomme Ousmane Dembélé avec 47% (54% chez les amateurs de football) devant Lucas Hernandez (34%) et Désiré Doué (22% et 26%). Par ailleurs, 72% des amateurs de foot pensent que le club parisien restera invaincu en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison, 61% qu’il peut gagner la Ligue des champions et 61% considèrent que cette équipe est la meilleure de l’ère QSI, indique le sondage*.

* L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas, sur internet, les mercredi 2 et jeudi 3 avril 2025 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 417 amateurs de foot et 221 supporters du PSG.