Ce dimanche, coup d’envoi à partir de 17h05, le PSG et le FC Lorient jouteront sur la pelouse du Parc des Princes. Une échéance comptant pour la 33e journée de Ligue 1 sur laquelle Régis Le Bris, coach des Merlus, est revenu en conférence de presse d’avant-match.

Après sa victoire glanée face à Angers lors de la journée précédente (1-2), le PSG fonce vers un onzième sacre de champion de France. En cas de succès face au FC Lorient ce dimanche, cet état de fait deviendra encore un peu plus concret. Mais dans les rangs des visiteurs, on compte bien jouer le coup à fond, comme Régis Le Bris l’a exposé en conférence de presse.

Un match aussi important que les autres

Présent devant les journalistes, l’entraîneur lorientais a expliqué comment il abordait cette partie. S’il a conscience de la tâche qui attend ses joueurs, celui-ci veut néanmoins prendre ce choc dans la lignée de tous les autres au sein de l’élite hexagonale. « Je considère tous les matches de Ligue 1 avec le même intérêt, quel qu’il soit. Le match de Paris est plus haut en termes de challenge puisque c’est l’équipe numéro un aujourd’hui. Mais je pense qu’on aurait les mêmes intentions en jouant le 20e. Le but est de le gagner et de faire du mieux possible. Forcément, les options et les opportunités seront moins importantes. Il faudra être capable de saisir des micros opportunités. On pourrait aussi avoir un effet intéressant qui est celui du lâché prise. À partir du moment où on n’est pas attendus, peut-être que cela peut favoriser un peu plus l’esprit d’initiative et l’idée de tout lâcher. »