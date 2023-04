Le PSG, qui voit son exercice prendre fin, prépare d’ores et déjà la saison prochaine. En ce sens, plusieurs pistes, et notamment en Ligue 1, ont émergé afin de renforcer les rangs du futur champion de France version 2023.

Quel visage aura le PSG version 2023-2024 ? Voici une interrogation bien délicate. Une chose semble certaine toutefois : des lignes devraient bouger lors de l’intersaison. Plusieurs joueurs n’ont pas apporté satisfaction et devraient, en tout état de cause, plier bagages cet été. Dans le sens inverse, plusieurs recrues sont attendues. Parmi celles-ci, certaines pistes en Ligue 1 auraient été activées.

Une Ligue 1 pas assez qualitative pour le PSG ?

On peut notamment citer Khephren Thuram, Jonathan David ou Jean-Clair Todibo. Un autre joueur est associé au PSG avec insistance au sein de la rubrique transfert. Ce joueur, c’est Seko Fofana. Et le Sang et Or est l’un des rares joueurs de l’élite hexagonale à pouvoir apporter un vrai plus à l’effectif rouge et bleu. C’est, du moins, l’avis exprimé par Ludovic Obraniak ce vendredi soir sur le plateau de L’Équipe du Soir. « Je ne demanderais que ça que l’argent reste en France et qu’on puisse développer les autres clubs pour que le niveau se resserre et soit plus homogène. Maintenant, je constate aussi qu’en Coupe d’Europe on n’a pas été capables de dépasser les quarts de finale d’aucune compétition, voire les huitièmes. Je vois aussi qu’en championnat, avec le PSG qui a fait une moitié de saison ratée, ils vont finir champions avec au moins cinq points d’avance. Cela veut dire que des talents dans notre Ligue 1, il n’y en a pas tant que ça pour renforcer l’équipe du Paris Saint-Germain, si ce n’est Seko Fofana. Je n’en vois qu’un. ».