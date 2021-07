Le PSG pourrait compter sur Kalimuendo cette saison (RMC)

Prêté au RC Lens la saison passée, Arnaud Kalimuendo a montré de belles qualités pour sa première expérience dans le monde professionnel (8 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues). Et depuis son retour en prêt, l’avenir du natif de Suresnes est au centre des débats. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge et Bleu, l’attaquant de 19 ans pourrait intégrer l’effectif professionnel du PSG cette saison et faire partie de la rotation. En effet, comme le rapporte RMC Sport, “Paris ne lâche pas le joueur de 19 ans, revenu d’un prêt intéressant à Lens. Le club parisien pense que l’attaquant peut faire partie de l’effectif cette saison.” Un choix qui a pris plus d’ampleur suite au dossier compliqué concernant le retour de Moise Kean à Paris.

Outre Arnaud Kalimuendo, RMC Sport évoque également les avenirs de Kenny Nagera (2025) et Thierno Baldé (2023). Les deux joueurs se dirigent vers un prêt au Havre (Ligue 2) pour l’exercice 2021-2022, confirme le média sportif. Le défenseur de 19 ans “va connaître sa première expérience professionnelle après avoir évolué avec les U19 parisiens la saison dernière.”

Statistiques 2020-2021 d’Arnaud Kalimuendo*

Ligue 1 : 29 matches disputés (1.290 minutes) – 7 buts et 5 passes décisives

Coupe de France : 2 matches disputés (101 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt