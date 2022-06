Cet été, l’un des secteurs qui devrait beaucoup bougé au sein du PSG est le milieu de terrain. Plusieurs joueurs sont classés dans les indésirables et les dirigeants parisiens souhaitent recruter des joueurs fiables pour entourer Marco Verratti. Les noms d’Aurélien Tchouameni, Sergej Milinković-Savić ou encore Paul Pogba ont été associés au club de la capitale. Comme pour le premier cité, la piste menant à l’ancien joueur de Manchester United va se refermer.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’accord est total entre la Juventus et Paul Pogba autour d’un contrat de quatre ans et d’un salaire de huit millions d’euros plus deux millions de bonus. Cela ferait un contrat de 15 millions d’euros brut, possible grâce au « Decreto Crescita. » L’officialisation de ce retour devrait intervenir au début du mois de juillet. De son côté, Fabrizio Romano confirme qu‘il signera son contrat au début du mois de juillet, et qu’un accord verbal est en place entre les deux parties. Les derniers détails sont en cours de discussion, conclut le spécialiste du mercato. Une piste en moins pour le PSG.

Paul Pogba will sign his contract with Juventus at the beginning of July, the expectation into the club is now clear. Final details are being discussed but verbal agreement is in place for his return. ⚪️⚫️🇫🇷 #Juventus

Pogba has turned down Man City approaches one month ago. pic.twitter.com/BlgR3ZWiRb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022