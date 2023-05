Après trois semaines sans compétition, les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema ce dimanche dans ce sprint final pour la course au titre. Mais les Parisiennes ont calé dans le derby face au Paris FC (0-0).

Dans une lutte acharnée avec l’Olympique Lyonnais pour remporter la D1 Arkema et la Coupe de France, les Féminines du PSG n’avaient pas le droit à l’erreur ce dimanche au Stade Georges Lefèvre dans le derby francilien face au Paris FC. Sous la pluie de Saint-Germain-en-Laye, Gérard Prêcheur était toujours privé de ses attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani tandis que Ramona Bachmann débutait sur le banc après une douleur ressentie au dos en milieu de semaine. Finalement, les deux formations se sont quittées sur un match nul très frustrant (0-0). Si l’intensité a été au rendez-vous, les deux gardiennes ont été sérieuses sur les rares situations. Les attaquantes parisiennes (Baltimore, Vangsgaard et Martens) n’ont pas su compenser les absences des deux meilleurs buteuses de la saison, Kadidiatou Diani (17 buts) et Ramona Bachmann (6 buts), entrée en cours de jeu.

Deux rencontres capitales à venir face à l’OL

Désormais, les joueuses de Gérard Prêcheur comptent trois points de retard sur l’Olympique Lyonnais à deux journées de la fin. Le prochaine journée (21 mai) de D1 Arkema opposera les deux formations. Les Parisiennes peuvent encore passer devant grâce à la différence de but particulière. Pour rappel, les Rouge & Bleu s’étaient imposés au match aller (0-1) à Lyon. Mais avant cela, le PSG et l’OL se retrouveront pour la finale de Coupe de France à Orléans le samedi prochain.

XI du PSG : Bouhaddi – Lawrence, Jean-François, De Almeida, Karchaoui – Groenen (Bachmann, 65′), Hamraoui, Geyoro (c) – Baltimore, Vangsgaard, Martens (Fazer, 56′)

Top 3 D1 Arkema