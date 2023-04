Le PSG reçoit le FC Lorient ce dimanche (17h05) en marge de la 33e journée de Ligue 1. Voici le groupe rouge et bleu concocté par Christophe Galtier pour cette échéance hexagonale.

La 33e journée de Ligue 1 s’est ouverte ce vendredi avec une victoire lyonnaise sur le terrain du RC Strasbourg (1-2). Pour sa part, le PSG accueillera le FC Lorient ce dimanche au sein de son antre du Parc des Princes. Victorieux d’Angers il y a un peu plus d’une semaine de cela, les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de poursuivre sur leur lancée avec, on l’espère, un jeu un chouïa plus attrayant à la clé.

D’ailleurs, Christophe Galtier vient tout juste d’officialiser son groupe de 20 joueurs pour ce match. Peu de surprises sont à signaler. Comme pressenti, Renato Sanches ne prendra pas part à cette partie, lui qui est encore trop juste suite à une blessure contractée à l’adducteur droit. Pour ce qui est des retours, Nuno Mendes, absent face à Angers la semaine passée, est bien présent. À noter également les présences de plusieurs titis : Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu.

Le groupe du PSG