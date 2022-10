Seul leader du championnat, le PSG a appris une bonne nouvelle juste avant sa rencontre. Dauphin des Rouge & Bleu avec deux points de retard avant cette 10e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a chuté pour la première fois de la saison sur sa pelouse face à lanterne rouge, l’AC Ajaccio (1-2). L’occasion parfaite pour les champions de France en titre de prendre une avance au classement avant le Classico la semaine prochaine. Mais pour cela, le club de la capitale devra s’imposer face au Stade de Reims (21h sur Canal Plus Sport 360). Et pour ce match, Christophe Galtier est privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et Lionel Messi. Ainsi, le coach parisien a opéré quelques changements dans son onze de départ.

Carlos Soler connaît sa première titularisation, tandis que Fabian Ruiz et Nordi Mukiele vont enchaîner en Ligue 1. Vitinha, Neymar Jr et Achraf Hakimi démarrent la rencontre sur le banc. Cette rencontre est à suivre en live commenté. Bon match et allez Paris !

Fil du match

0′ Bonjour à tous dans ce live de Stade de Reims / PSG, annoncez votre pronostic dans les commentaires !

0′ C’est parti dans cette rencontre !

2′ Première situation chaude devant les cages rémoises avec un centre de Bernat qui passe devant tout le monde.

3′ Premier corner pour le SDR, ça ne donne rien

5′ À priori pas d’inquiétude concernant la blessure de Léo Messi selon Olivier Tallaron. Le joueur devrait bien être présent face à Benfica

9′ Première frayeur dans la surface parisienne, bien sauvée par Danilo Pereira

12′ La première grosse frappe de Fabian Ruiz !! Bien dégagée en corner

17′ Balogun perd au duel, sans surprise, face à Danilo

20′ Le PSG sont en difficulté dans le jeu face à de modestes rémois

22′ Faute d’Abdelhamid sur Mukiele… pas de carton

23′ La mauvaise défense parisienne sur cette situation aux abords de la surface de réparation… Heureusement que les Rémois n’en profitent pas

25′ Sergio Ramos le roc devant Zeneli dans la surface de réparation et gagne le 6 mètres !

27′ Le PSG n’y arrive pas du tout collectivement

32′ Le face à face manqué de Mbappé devant Diouf !

35′ Gigio Donnarumma qui réalise un arrêt exceptionnel suite à une belle frappe en pivot de Munetsi !

40′ Carton jaune de Munetsi suite à une faute

41′ CARTON ROUGE POUR SERGIO RAMOS POUR… CONTESTATION ! Le joueur sera absent pour le match contre l’OM…

45′ 2 minutes de temps d’additionnel

45+2 Mi-temps. Le match n’est pas beau. Le PSG n’est pas beau à voir. L’arbitre est catastrophique. Voilà un beau résumé de cette première période.

Feuille de match de Reims / PSG

10e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste Delaune – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Eric Wattelier et Aurélien Berthomieu