PSG / LOSC – Les compositions officielles

La 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec une affiche entre le PSG et le LOSC dès 13h00 (Prime Video / Canal+ Foot). Voici les compositions choisies par Christophe Galtier et Paulo Fonseca.

Le PSG se doit absolument de renouer avec la victoire ce dimanche lors de la réception du LOSC sur sa pelouse du Parc des Princes. Une obligation car les Rouge et Bleu restent sur trois défaites consécutives, à chaque fois au sein d’une compétition différente. En vue du 8 mars prochain et le retour face au Bayern Munich, Kylian Mbappé et ses partenaires voudront donc engranger un maximum de confiance afin de redresser la barre.

Et pour se faire, Christophe Galtier a décidé d’employer les grands moyens en titularisant sa fameuse MNM. De retour mardi face aux Bavarois, le numéro 7 francilien enchaîne. Lionel Messi et Neymar Jr, à ses côtés, devront, pour leur part, rehausser leur niveau. Le club parisien évoluera donc en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma gardera la cage. Timothée Pembélé sera positionné sur le couloir droit défensif. Nuno Mendes sera son pendant de l’autre côté. Presnel Kimpembe, qui porte le brassard de capitaine, fait également son retour et accompagnera Sergio Ramos dans l’axe de la défense. Enfin, l’entrejeu à trois verra évoluer Fabian Ruiz, Vitinha et Marco Verratti. De son côté, le LOSC se présentera avec sa grosse équipe. Il faudra, bien évidemment, surveiller de très près Jonathan David, lui qui est l’actuel deuxième buteur de Ligue 1.

La feuille de match de PSG / LOSC

24e journée de Ligue 1 – Diffuseurs : Prime Video / Canal+ Foot – Horaire : 13 heures – Stade : Parc des Princes – Arbitre : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Alexandre Castro et Mathieu Vernice

Le XI du PSG : Donnarumma – Pembélé, Ramos, Kimpembe (c), Mendes – Ruiz, Vitinha, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar

Le XI du LOSC : Chevalier – Diakité, Fonte (c), Djalo, Weah – André, André Gomes – Angel Gomes, Cabella, Bamba – David