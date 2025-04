Revue de presse PSG : Dunkerque, temps de jeu, Luis Castro…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1er avril 2025. La répartition du temps de jeu par Luis Enrique, Gonçalo Ramos et Joao Neves vont retrouver Luis Castro, le match contre Dunkerque…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la gestion de son effectif par Luis Enrique. Cette saison, treize joueurs du PSG comptent au moins 2000 minutes de temps de jeu, le total le plus élevé pour un club du top 5 européen, à égalité avec les deux clubs de Madrid. D’ici à la fin de cet exercice, Lucas Beraldo (1 845) dépassera ce cap sauf blessure majeure et Gonçalo Ramos (1 146) pourrait l’imiter s’il joue régulièrement, analyse le quotidien sportif. « À son arrivée au club, Luis Enrique aimait répéter qu’il n’y avait pas de titulaires avec lui et que tous ses joueurs pouvaient l’être. Ce discours quelque peu bravache n’est pas totalement juste puisque dans les grands matches, un onze type se dégage, mais il reflète bien quand même le management de l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Il n’y a pas de statut avec lui, tout le monde peut jouer si à ses yeux il le mérite. La preuve avec Désiré Doué qui, après des débuts poussifs, est devenu un élément incontournable de la rotation et il brille. » Luis Enrique et son staff ont pensé cette saison dans son ensemble, avec les matches supplémentaires de Ligue des champions – en raison de son nouveau format – et la perspective de la Coupe du monde des clubs cet été, avance L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque les retrouvailles entre Gonçalo Ramos, Joao Neves et Luis Castro. Le coach de Dunkerque a en effet été l’entraîneur des deux joueurs du PSG lors de leur formation au Benfica. « Castro a officié comme entraîneur des jeunes de 2019 à 2022, puis en charge de la réserve en 2022-2023. » Avec l’entraîneur portugais, le milieu de terrain a remporté la Youth League en 2022. « C’est mon meilleur souvenir avec lui. Il a été très important pour moi. Avec lui, j’ai grandi en tant que joueur. Il m’a donné des outils pour atteindre le haut niveau », lance l’international portugais. Le coach s’est aussi remémoré ses meilleurs souvenirs avec Ramos et Neves. « Si je parle de Joao et de Gonçalo comme joueurs, je ne vais pas vous apporter grand-chose parce que tout le monde les connaît très bien, mais par contre je peux vous dire que ce sont deux des meilleures personnes avec qui j’ai travaillé dans le football, aussi bien de par leur professionnalisme que par leur personnalité. Joao, ce n’est même pas la peine d’en parler. Quand vous regardez à la télé un match de Paris, vous voyez qu’il est connecté avec tout le monde sur le terrain, à 200 %. Gonçalo n’a pas besoin de 90 minutes pour marquer un but. Je pense que ses statistiques, c’est un but toutes les 80 minutes en ce moment, aussi bien dans le Championnat français qu’en Ligue des champions ou avec la sélection. »

Le quotidien francilien évoque aussi cette demi-finale de Coupe de France entre Dunkerque et le PSG. Dans la compétition, les hommes de Luis Enrique n’ont pas toujours étalé la même supériorité depuis le début de leur campagne compte tenu de l’habituel turnover réalisé par l’Espagnol, avance Le Parisien. « Mais à l’arrivée, Paris a toujours gardé le cap, usé chacun de ses adversaires et s’en est sorti grâce à son habituelle force collective. Ce mardi soir, difficile d’imaginer les partenaires de Marquinhos changer de visage ou de les voir prendre à la légère une échéance aussi importante, à une marche d’une possible finale. » Le club de la capitale ne compte négliger aucune compétition et la quête d’un historique triplé Ligue 1-Coupe de France-Ligue des champions demeure toujours possible. Pour entretenir cette folle dynamique, l’entraîneur asturien utilisera ses ressorts habituels, affichera la même exigence et mettra de nouveau l’accent sur l’engagement total qu’il attend de ses joueurs, assure le quotidien francilien. À un peu plus d’une semaine du quart de finale de Ligue des champions contre Aston Villa, cette rencontre devrait ainsi permettre à plusieurs cadres, laissés au repos à Saint-Étienne, de se remettre dans le bain, de retrouver du rythme et de faire le plein de confiance, dans l’optique de ce rendez-vous crucial, conclut Le Parisien.