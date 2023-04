Revue de Presse PSG : Ekitike, Icardi, Mbappé, infirmerie…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 12 avril 2023. L’avenir de Hugo Ekitike s’écrit en pointillé, Mbappé absent de l’entraînement, Nordi Mukiele forfait jusqu’à la fin de la saison, Galatasaray prêt à faire des efforts pour conserver Icardi.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Hugo Ekitike. Prêté avec une option d’achat de 40M€ par le Stade de Reims l’été dernier, le Français a énormément déçu pour sa première saison sous le maillot parisien. De quoi remettre grandement en question son avenir chez les Rouge & Bleu. L’option d’achat sera levée si le PSG finit dans les deux premiers du classement de Ligue 1. Mais son futur pourrait déjà s’écrire loin de la capitale française. « Si les dirigeants ne lui ont pas fait savoir officiellement qu’ils ne comptaient plus sur lui, son avenir s’écrit déjà ailleurs. » Pourtant l’été dernier, Luis Campos était convaincu par les qualités de l’attaquant de 20 ans, qui sortait d’une saison prometteuse sous le maillot rémois (11 buts en 26 matches). « En interne, on se félicitait même du recrutement d’un espoir ‘made in France’. Un marché trop souvent négligé. » Cependant, huit mois plus tard, la greffe n’a jamais pris. En perte de confiance, l’ancien Rémois donne l’impression de dénaturer son jeu.

Si la faible rotation de Christophe Galtier peut expliquer en partie le problème, le mal semble plus profond « avec un attaquant qui avait du mal à gérer sa frustration et un club qui avait l’impression – à travers quelques dialogues – que son discours n’imprimait pas chez son jeune talent. » Ainsi, une porte de sortie lui sera cherchée cet été. De son côté, le joueur voit cette situation comme une forme d’injustice. Lucide sur ses difficultés, il a du mal à comprendre que « le contexte autour de la saison parisienne ne soit pas pris en compte au moment de parler de ses performances. Surtout que le projet devait s’étaler sur plusieurs années. » Le joueur et le club avaient imaginé faire un point après deux saisons passées ensemble. Mais la donne a changé et personne n’a encore prévenu le joueur et son entourage. « Si le PSG ne change pas de décision d’ici à l’ouverture du marché estival, Hugo Ekitike aura des prétendants » pour cet été, rapporte L’E. Mais le board parisien devra faire des sacrifices sur un transfert ou sur le pourcentage de salaire pris en charge en cas de prêt.

Le quotidien sportif fait également le point sur l’infirmerie du PSG. Victime de douleurs à la hanche avant le match face à l’OGC Nice samedi, Kylian Mbappé est resté en soins ce mardi au Camp des Loges. Sorti sur blessure face aux Aiglons, Renato Sanches souffre d’une lésion au niveau des adducteurs et un retour à l’entraînement est prévu dans trois ou quatre semaines. Enfin, la saison de Nordi Mukiele est d’ores et déjà terminée. Absent des terrains depuis le 8 mars, l’ancien du RB Leipzig avait précipité son retour de blessure. Il a ainsi été contraint de se faire opérer, en Finlande hier, « pour résoudre ce problème musculaire. Il sera absent environ quatre mois », assure L’E.

De son côté, Le Parisien fait le point sur l’avenir de Mauro Icardi. Prêté à Galatasaray cette saison, l’Argentin donne satisfaction en Turquie. L’attaquant prêté par le PSG a conquis le coeur des supporters stambouliotes. Et pour cause, l’avant-centre de 30 ans performe sous le maillot des Cimbom en étant le meilleur buteur et passeur de l’équipe avec 9 buts et 6 passes décisives en 14 matches de championnat. Il a surtout su se montrer décisif lors des deux derbys d’Istanbul avec un doublé face au Besiktas et un but et une passe décisive contre Fenerbahçe en sortie de banc. De quoi rêver d’un premier titre national depuis 2019 pour Galatasaray. « Aujourd’hui, la volonté des dirigeants du club est claire : ils veulent engager définitivement l’international argentin dont le prêt se termine en fin de saison », rapporte LP. De son côté, le principal intéressé avait exprimé son désir de poursuivre à Galatasaray : « Je veux vraiment rester à Istanbul. J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je ne sentais rien dans la rue. Ici, je vois un grand intérêt pour moi. » Après quelques années compliquées chez les Rouge & Bleu, Mauro Icardi retrouve des couleurs en Turquie. « Dans son entourage, on évoque désormais un homme épanoui, heureux de son aventure sportive et humaine à Galatasaray. Sa famille est aussi ravie de cette expérience turque. »

Selon des sources turques, des premières discussions ont eu lieu entre le vice-président du club stambouliote, Erden Timur, et le PSG pour évoquer un transfert définitif du joueur l’été prochain. L’aspect financier aura un rôle important pour Mauro Icardi, encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. « Les dirigeants de Galatasaray sont aujourd’hui prêts à consentir d’importants efforts afin de financer une opération qui pourrait tourner autour d’une dizaine de millions d’euros », précise le quotidien francilien. La probable qualification pour la prochaine Ligue des champions et la vente de plusieurs éléments de l’effectif permettront d’avoir une belle enveloppe pour financer ce transfert, même s’il faudra régler la question du salaire, qui est aujourd’hui quasiment intégralement pris en charge par le PSG. « Du chemin reste encore à parcourir avant que toutes les parties se rejoignent et de nouvelles négociations devraient avoir lieu en fin de saison », conclut LP.