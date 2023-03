Cette semaine, le PSG a une nouvelle fois été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La deuxième fois de suite. Pour Jérôme Rothen, il peut y avoir des motifs d’espoir malgré cette élimination.

Deuxième de son groupe en raison d’un nombre inférieur de but marqué à l’extérieur, le PSG a hérité du Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lors de la double confrontation, les Rouge & Bleu sont tombés sur une meilleure équipe, qui s’est imposée lors des rencontres (0-1, 2-0). Pour la deuxième fois de suite et la cinquième fois sur les sept dernières saisons, le PSG a été éliminé à ce stade de la compétition. Malgré ce nouvel échec, Jérôme Rothen estime qu’il peut y avoir des motifs d’espoir pour les Rouge & Bleu en Champions League.

« Je pars du principe que la prise de conscience est évidente aujourd’hui »

« Je fais confiance à l’équipe dirigeante, ils viennent d’arriver pour la plupart au mois de juin. C’est encore tout neuf. Je pars du principe que la prise de conscience est évidente aujourd’hui. Déjà, il y a beaucoup de critiques et quand il y a des critiques qui s’accumulent – et c’est souvent les mêmes qui s’accumulent d’années en années, de semaines en semaines – ils ne peuvent pas faire la sourde oreille et faire comme s’il n’y avait pas ces critiques-là, lance l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il va falloir encore se remettre au travail, se remettre en question. Je reste persuadé que les hommes qui sont à la tête du sportif et le président du club, Nasser al-Khelaïfi, sont capables de faire leur autocritique. De se dire qu’il y a encore des manques, que ça ne va pas assez vite dans ce qu’on veut mettre en place, dans ce qu’on veut faire évoluer et qu’on va le faire dans les prochaines semaines. Il faut le faire correctement par contre, peut-être appuyer là où ça fait mal. »

« Je crois au projet qui est mis en place »

Jérôme Rothen explique toujours croire au projet du PSG. « La prise de conscience, ça part sur des erreurs que tu as pu commettre sur les derniers mois, avec cette équipe, avec la prolongation de certains joueurs, avec le fait d’avoir confiance à des stars qui sont encore sous contrat mais que tu dois te séparer. […]Quand tu es attaché à un club comme je le suis au PSG, tu es obligé d’essayer de croire à des choses. Je crois au projet qui est mis en place et qui a évolué.«