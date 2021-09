Roustan : « C’est du gâchis pour Messi, tout ce qu’il fait est propre »

Le PSG a déçu pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. En déplacement à Bruges, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas été à la hauteur dans le jeu et n’ont pas su ramener les trois points de la victoire (1-1). La triplette offensive, Messi – Neymar – Mbappé, a été muette. Pour sa première titularisation, l’Argentin a eu des occasions, mais sans succès. Le journaliste Didier Roustan juge que la Pulga n’était peut-être pas assez bien entouré.

« Je ne dis pas que tu pars de zéro, mais arrive Messi au PSG. Ce n’est pas rien, avec des lacunes dans certains domaines. Ce n’est plus le même Messi, ce n’est plus le Messi d’il y a 5-6 ans qui pouvait éliminer 4-5 joueurs… Ça c’est fini ! Mais ça reste un très grand joueur et il l’a prouvé lors de la dernière Copa America (…) et il va falloir le mettre dans les meilleures conditions… et même dans d’autres conditions pour qu’il puisse plus s’exprimer. C’est à dire ? Je trouve que c’est un peu du gâchis pour Messi, hormis sa reprise tout est assez propre mais il faut du mouvement autour de lui. S’ils tous arrêtés et qu’ils regardent, c’est qu’il y a un soucis. »