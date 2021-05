Stéphanie Frappart arbitre du choc OL / PSG

Dimanche soir (21 heures, Canal Plus), le choc de la D1 Arkema entre Lyon et le PSG devrait dicter du prochain champion de France. Le PSG est leader avec un point d’avance sur l’OL. Une rencontre au sommet qui sera arbitrée par Stéphanie Frappart. L’arbitre, qui est la première femme arbitre à entraîner en Ligue 1 ou également en Coupe d’Europe, arbitra pour la cinquième fois cette saison en D1 Arkema, dont trois victoires des Féminines du PSG. Elle n’a jamais arbitré Lyon cette saison. En 29 matches arbitrés toutes compétitions confondues, Stéphanie Frappart a distribué 117 cartons jaunes, et deux cartons rouges.