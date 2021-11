Hier soir, l’Equipe de France a encore pu compter sur un très grand Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a été buteur et passeur décisif contre la Finlande (0-2). Pour Sébastien Tarrago même si le match a basculé après l’entrée de Karim Benzema, c’est bien Mbappé l’homme clé de cette rencontre.

« Vous dites que Mbappé est absolument extraordinaire. Il met un but et une passe décisive et par n’importe quelle passe décisive. C’est lui l’homme clé. C’est lui le joueur clé de cette victoire, souligne le journaliste sur le plateau de la Chaîne l’Equipe. Et si Benzema avait été titulaire et que Mbappé qui était rentré, c’est lui qui aurait changé le truc. Donc non Benzema n’est pas l’homme clé de ce match. Benzema a été très bon mais non c’est évidemment Mbappé. »