Le PSG est encore en course en Ligue des Champions et caracole en tête de la Ligue 1, pourtant ce sont les nouvelles sur son avenir qui font la Une des médias. En effet, l’hypothétique prolongation de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale tient en haleine les supporters parisiens et les observateurs, que ce soit en France ou même en Espagne. En attaque, d’autres pistes sont évoquées pour renforcer ce secteur de jeu.

En effet selon les informations du spécialiste mercato Santi Aouna, le PSG apprécierait fortement le profil d’Amine Gouiri, l’attaquant français de l’OGC Nice. Les dirigeants parisiens seraient « en alerte » sur le profil de l’ancien lyonnais. Ce dernier serait aussi sur les tablettes de nombreux clubs étrangers.

De plus, le journaliste rajoute qu’Amine Gouiri est représenté par Alain Migliaccio, qui s’occupe aussi des intérêts d’un certain… Zinedine Zidane, une piste potentielle en cas de départ à Mauricio Pochettino. Dans tous les cas, cet été 2022 s’annonce très agité du côté de la capitale française !