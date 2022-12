Après les Pays-Bas et l’Argentine, la France espère être la troisième nation à accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde. Pour cela, les joueurs de Didier Deschamps devront venir à bout de la Pologne ce dimanche (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1).

Après une phase de poules qui aura rassuré les supporters, mise à part la défaite face à la Tunisie (0-1) avec une équipe de remplaçants, l’équipe de France aborde avec confiance son huitième de finale de Coupe du monde face à la Pologne ce dimanche après-midi au Stade Al-Thumama. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps ne devrait pas réserver de surprise dans son onze de départ avec les mêmes hommes victorieux face au Danemark (2-1) il y a une semaine.

Un duel Lewandowski-Mbappé

En effet, Hugo Lloris va disputer son 142e match en équipe de France et ainsi égaler le record de sélections de Lilian Thuram. Désormais devant Benjamin Pavard dans la hiérarchie des latéraux droits, Jules Koundé devrait débuter. La charnière centrale Raphaël Varane – Dayot Upamecano sera alignée tandis que Theo Hernandez retrouvera son couloir gauche. Au milieu de terrain, le duo Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sera reformé et pourra compter sur le soutien d’Antoine Griezmann qui évoluera dans un rôle hybride. Concernant l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, il retrouvera son couloir gauche et pourra profiter de la présence d’Olivier Giroud en pointe pour prendre les espaces. De son côté, l’attaquant de l’AC Milan aura également un objectif clair en tête : devenir le seul meilleur buteur de l’équipe de France, après avoir égalé Thierry Henry (51 buts) face à l’Australie (4-1). Enfin, Ousmane Dembélé est de nouveau pressenti pour occuper l’aile droite.

En face, la Pologne est parvenue à se qualifier malgré un jeu qui laisse à désirer. Mais le sélectionneur, Czeslaw Michniewicz, pourra s’appuyer sur quelques cadres pour contenir les assauts français. Les Polonais pourront compter sur leur homme fort du moment, Wojciech Szczesny, qui a déjà stoppé deux penalties en phase de groupes, dont un de Lionel Messi. De son côté, l’ancien Monégasque qui a évolué avec Kylian Mbappé à l’AS Monaco, Kamil Glik, devrait être titulaire en défense centrale. Au milieu de terrain, l’ancien Parisien, Grzegorz Krychowiak, sera également dans le XI de départ, tout comme Piotr Zielinski, étincelant avec le Napoli cette saison. Enfin, en attaque, la star Robert Lewandowski sera capitaine et titulaire et devrait être associée à Arkadiusz Milik.

Les compositions probables de France / Pologne