Depuis son intronisation au PSG, Luis Campos a pour objectif de dégraisser l’effectif. Accompagné d’Antero Henrique dans cette tâche, le nouveau conseiller football des Rouge & Bleu a établi une liste d’indésirables. Si certains noms ne souffrent d’aucune contestation à l’image de Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi, un autre nom peut prêter à discussion. En effet, selon certaines sources, le PSG ne s’opposerait pas à un départ de Danilo Pereira.

Un joueur utile sous l’ère Mauricio Pochettino

Arrivée lors du mercato 2020 en prêt avec option d’achat en provenance du FC Porto, le Portugais de 30 ans est officiellement devenu un joueur du PSG en juin 2021 et a paraphé un contrat jusqu’en 2025. Après une première saison contrastée sous le maillot parisien dans la peau d’un joueur de rotation, l’international portugais a pris une autre dimension lors de l’exercice 2021-2022. Au fil de la saison, l’ancien capitaine du FC Porto a pris une place importante dans le onze de départ. Il est vrai que le milieu portugais a profité des absences et mauvaises performances de ses coéquipiers (Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes) dans un secteur déficitaire chez les Rouge & Bleu depuis de nombreuses années. En effet, il a été le 5e joueur le plus utilisé de l’effectif avec 2.623 minutes (37 matches toutes compétitions confondues), derrière Kylian Mbappé (3.908 minutes), Marquinhos (3.582 minutes) Presnel Kimpembe (3.545 minutes) et Lionel Messi (2.872 minutes). Il a donc été le milieu de terrain le plus utilisé avec Marco Verratti (2.621 minutes) et Idrissa Gueye (2.043 minutes).

Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Danilo Pereira a été baladé à plusieurs postes. Souvent utilisé dans une position de milieu défensif, il a également occupé un rôle inhabituel de milieu relayeur à certains moments. Surtout, il est très souvent redescendu aux côtés de Presnel Kimpembe et Marquinhos pour occuper une position de troisième défenseur. Dans les statistiques, Danilo Pereira s’est montré décisif en Ligue 1 avec cinq buts marqués, meilleur milieu de terrain dans ce domaine. Autoritaire dans les airs avec 66% de duels remportés en Ligue 1 (62,5% en C1), le natif de Bissau s’est surtout montré impérial dans les interceptions avec 37 au total en championnat, loin devant Marco Verratti (18) et Idrissa Gueye (24). Si le milieu portugais reste propre dans ses passes (94,6% de passes réussies), cela reste très souvent des passes latérales (36,7% à gauche et 31,4% à droite). Autre fait important à noter, mis à part une absence pour cause de Coronavirus début janvier, Danilo Pereira n’a pas connu de pépins physiques par rapport à ses coéquipiers Marco Verratti, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. Cependant, reste à savoir si le droitier d’1m88 réussira à garder un niveau stable alors que son temps de jeu va certainement se réduire avec l’arrivée de son compatriote Vitinha (et la possible signature de Renato Sanches) ainsi que la mise en place du 3-5-2.

Une reconversion au poste de défenseur central ?

Mais, Danilo Pereira pourrait trouver son utilité dans un autre poste. En effet, avec l’enchaînement des matches, le turn-over et les possibles pépins physiques, le cadre de la sélection du Portugal peut jouer un rôle dans la défense à trois que souhaite mettre en place Christophe Galtier. Alors qu’Abdou Diallo et Thilo Kehrer sont invités à se trouver une porte de sortie lors de cette période des transferts, le Portugais peut occuper le rôle de doublure dans le secteur défensif. Déjà utilisé à ce poste en sélection par Fernando Santos (dans une défense à quatre), Danilo Pereira se montre performant aux côtés de Pepe. Il a notamment dépanné à quelques reprises dans cette position lors du mandat de Mauricio Pochettino comme en atteste sa solide double confrontation face au FC Bayern en quarts de finale de Ligue des champions en avril 2021.

L’avis de la rédaction CS

Au sein de la rédaction Canal Supporters, les avis sont unanimes. S’il n’est pas considéré comme intransférable, Danilo Pereira peut jouer un rôle important dans l’effectif de Christophe Galtier. Grâce à son professionnalisme, sa polyvalence, sa dimension physique et son côté leader, le milieu de terrain de 30 ans peut se montrer utile dans l’effectif des Rouge & Bleu.

L’avis des Csiens

Selon-vous, le PSG doit-il conserver Danilo Pereira (30 ans) lors de ce mercato estival ? Encore sous contrat jusqu’en 2025, la valeur du vainqueur de l’Euro 2016 est estimée à 14M€ selon Transfermarkt. Face à la mise en place d’une défense à trois, Danilo Pereira doit-il être reconverti en défenseur central ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Statistiques 2021-2022 de Danilo Pereira

Ligue 1 : 27 matches disputés (2.036 minutes) – 5 buts

Ligue des champions : 7 matches disputés (360 minutes

Coupe de France : 2 matches disputés (134 minutes)

Trophée des Champions : 1 match disputé (90 minutes)

Sources : Transfermarkt, psg.fr