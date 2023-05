Courtisé par certains clubs européens, El Chadaille Bitshiabu attise les convoitises, notamment en Allemagne.

Cet été, le PSG devra se renforcer à plusieurs postes pour combler ses lacunes. Mais Luis Campos devra également gérer les situations des joueurs désireux de quitter le club parisien ou d’acquérir plus de temps de jeu. Une situation qui pourrait concerner quelques Titis à l’image d’El Chadaille Bitshiabu. Pleinement intégrer dans l’équipe professionnelle cette saison, le défenseur de bientôt 18 ans (il les fêtera le 16 mai) a été l’un des Titis les plus utilisés de la saison avec Warren Zaïre-Emery. Et son profil plaît à plusieurs clubs en Allemagne, lui dont le contrat prend fin à l’été 2024.

Des offres de Dortmund et Francfort

Le club parisien a entamé des négociations pour prolonger le contrat de son joueur, comme le rapporte L’Equipe. Mais deux écuries allemandes veulent attirer le défenseur d’1m96. « De sources internes au club parisien, deux offres ont été reçues de Francfort et de Dortmund, au dessus de 15M€, bonus inclus », précise le quotidien sportif. De leur côté, les Rouge & Bleu ne veulent toujours pas vendre leur Titi et espèrent le convaincre de prolonger avant de trouver une solution et possiblement un prêt pour la saison prochaine.

De son côté, FootMercato confirme que l’Eintracht Francfort est intéressé par El Chadaille Bitshiabu pour compenser le possible départ d’Evan Ndicka, libre cet été. Toujours selon FM, les dirigeants parisiens ne seraient pas fermés à l’idée d’un départ du natif de Villeneuve-Saint-Georges, que ce soit en prêt ou un transfert si une offre de 15M€ arrivait sur la table. Et le club allemand a déjà dégainé une première offre, rapporte FootMercato sans donner plus de détails sur le montant. « Si Luis Campos n’est pas contre s’en séparer, Nasser Al-Khelaïfi veut, de son côté, absolument conserver le joueur et le prolonger. Les négociations continuent donc. »