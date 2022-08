Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts au poste d’entraîneur du PSG. Outre les quatre victoires lors des matches de préparation, le coach de 55 ans a surtout vu son équipe être performante et séduisante lors des deux premières rencontres officielles de la saison 2022-2023 face au FC Nantes (4-0) et le Clermont Foot (5-0). À cela s’ajoutent, une communication claire et des choix tactiques cohérents. L’ancien Parisien, Mahtieu Bodmer, apprécie les premiers pas de Christophe Galtier sur le banc de touche parisien.

« Le gros changement, c’est d’avoir Messi et Neymar dans le cœur du jeu »

« C’est très bien ce qu’ils font. Je trouve que Christophe Galtier a été très intelligent, dans la communication, dans le management des vedettes de l’équipe, mais surtout dans le choix du système. On réclamait depuis longtemps cette fameuse défense à trois. Le fait que Ramos soit apte change beaucoup de choses. Le fait de laisser de la liberté à Hakimi et Nuno Mendes, c’est très bien offensivement. Mais pour moi, le gros changement, c’est d’avoir Messi et Neymar dans le cœur du jeu et pas le long de la ligne. La manière dont Messi presse en ce moment, même à Barcelone, je ne l’ai pas souvent vu faire ça. Neymar a toujours plus ou moins défendu, même les saisons précédentes où il était critiqué. Là, on l’a vu redescendre à la place du Nuno Mendes en arrière gauche. On voit que Messi et Neymar sont contents », a déclaré Mathieu Bodmer dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. « Pour le moment, c’est agréable. C’est du beau football. Ce que j’ai aimé, c’est que Paris a joué 90 minutes à chaque fois. Ils n’ont pas ralenti, malheureusement pour les adversaires. Je vois les joueurs impliqués. On parlait la saison passée du fait de ne pas utiliser les titis parisiens, là il y a Zaïre-Emery qui est rentré. Il y a des choses qui ont changé en quelques semaines et je trouve ça positif. »