Luis Campos bientôt à Doha pour évoquer l’avenir du PSG ?

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Luis Campos doit se rendre prochainement à Doha pour évoquer l’avenir de l’ancien coach lillois.

Malgré les deux victoires dans les chocs contre Nice (0-2) et Lens (3-1), l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG est très incertain. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos doit se rendre cette semaine à Doha pour discuter de l’avenir du coach parisien. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été avancés. Zinedine Zidane fait toujours rêver les propriétaires du PSG mais il reste très difficile à convaincre assure le média footbalistique. « C’est même quasiment impossible selon des sources proches de Doha. » Ancien joueur du club, Thiago Motta plaît aussi beaucoup dans les hautes sphères. Autre nom, José Mourinho. Le technicien portugais reste très emballé par une arrivée à Paris. Il acceptera de quitter l’AS Roma pour seulement quelques clubs, dont le PSG. « Attendons toutefois de connaître la décision de cette réunion au sommet. Car pour le moment, Paris peine à convaincre ses cibles. Et si personne ne dit oui, cela profitera à Galtier« , indique Foot Mercato.

Il sera aussi question du mercato

L’avenir de Christophe Galtier ne sera pas le seul sujet de cette réunion. Il devrait également être question du mercato estival du PSG et de l’avenir du conseiller sportif portugais. « Les Qataris attendent de lui qu’il se rattrape après deux campagnes de recrutement plutôt ratées. » Campos souhaite se débarrasser de plusieurs éléments mais ces derniers seront difficiles à faire partir en raison de leurs gros salaires. Il devra aussi s’occuper des joueurs de retour de prêt, qui n’entre pas dans les plans du PSG. Du côté des arrivés, Luis Campos « recevra les directives de Doha et sans doute aussi le montant du budget pour le mercato« , conclut Foot Mercato.