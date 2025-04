LdC – Trois joueurs du PSG dans l’équipe-type de la semaine

Auteur d’une belle performance dans ce quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1), le PSG place trois de ses joueurs dans l’équipe-type de la semaine.

La performance du PSG a marqué les esprits en Europe. Un mois après leur qualification historique sur la pelouse de Liverpool au tour précédent, les Rouge & Bleu ont confirmé leur statut de favori dans ce quart de finale aller de Ligue des champions. Vainqueur 3-1 d’Aston Villa, le club de la capitale a pris une option pour le dernier carrée de la compétition. Mais avant cela, il devra confirmer son bon résultat à Villa Park le 15 avril prochain.

Et ce mercredi soir au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique ont livré une nouvelle belle prestation sur la scène européenne. Malgré l’ouverture du score concédée, les Parisiens n’ont jamais douté et ont renversé la rencontre grâce à des buts de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes. Et sans surprise, le PSG est bien représenté dans l’équipe-type de la semaine de l’UEFA. En effet, trois Parisiens sont présents : Nuno Mendes, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. En plus de son but, le latéral gauche a montré son importance dans le pressing parisien avec 14 ballons récupérés, dont 9 dans le camp des Villans. De son côté, son compatriote portugais a régné dans l’entrejeu avec 151 passes (97% de passes réussies) et 11 ballons récupérés dont 8 dans la moitié adverse. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia a éclaboussé cette rencontre de sa classe. Déjà en lice pour le titre de meilleur joueur de la semaine, le numéro 7 des Rouge & Bleu a inscrit un but sublime mais a également délivré 5 passes-clés et réussi 4 dribbles.

Le XI de la semaine de LdC : Sommer – Timber, Saliba, Bastoni, Nuno Mendes – Barella, Vitinha, Rice – Yamal, Lewandowski, Kvaratskhelia