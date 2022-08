Revue de Presse PSG : Paredes, Ruiz, Skriniar, Alloh, Baldé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 9 août 2022. L’avenir incertain de Leandro Paredes, quel rôle pour Fabián Ruiz dans le milieu de terrain parisien, le point sur les pistes mercato des Rouge & Bleu, Teddy Alloh est courtisé et Thierno Baldé va s’engager avec Troyes.

Dans son édition du jour, Le Parisien se concentre sur l’avenir de Leandro Paredes. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’Argentin de 28 ans pourrait faire les frais du prochain recrutement de Fabián Ruiz au milieu de terrain. Depuis son arrivée au PSG en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 47M€, l’international argentin « n’a jamais semblé ni totalement s’épanouir ni être vraiment bien utilisé par un PSG qui s’est beaucoup cherché tactiquement ces dernières saisons. » Possédant une certaine valeur marchande, l’ancien de l’AS Roma est l’un des candidats pour un départ cet été. À l’image d’Idrissa Gueye depuis la signature de Renato Sanches, il pourrait connaître le même sort en cas d’arrivée de Fabián Ruiz. Comme annoncé depuis plusieurs jours, des discussions avec la Juventus Turin ont lieu au sujet d’un transfert de Leandro Paredes, mais la Vieille Dame doit avant tout dégraisser son entrejeu (Arthur et Adrien Rabiot). « Le PSG attendrait au moins 20M€ d’un joueur acheté plus du double au Zénith Saint-Pétersbourg », rapporte LP. À l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le natif de San Justo (en Argentine) retrouverait ainsi la Serie A et pourrait évoluer aux côtés de son compatriote argentin et ancien coéquipier parisien, Ángel Di María.

Malgré une saison 2021-2022 marquée par de nombreux pépins physiques (20 matches manqués pour blessure), Leandro Paredes a su montrer à quelques reprises un visage séduisant avec le maillot du PSG. Il s’était notamment montré important lors des matches de Ligue des champions comme lors du quart de finale retour face au Bayern Munich en avril 2021 (0-1) ou plus récemment à Santiago Bernabéu (1-3) où sa sortie a marqué le début du désastre parisien contre le Real Madrid. En plus de certains aspects de son jeu qui pouvaient apporter une plus-value au PSG (le calme avec le ballon, la gestion du tempo, la justesse technique), l’Argentin garde aussi un lien très fort avec les cadres du vestiaire comme Neymar Jr et Lionel Messi. « Malgré la concurrence, il reste un joueur intéressant à compter dans ses rangs. Mais à mesure que le mercato avance, le besoin de cash et l’urgence de vendre passeront en priorité », conclut LP.

Le quotidien francilien se demande aussi quel rôle occupera Fabián Ruiz au PSG. L’international espagnol pourrait être la troisième recrue parisienne au milieu de terrain après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches. « Un accord existe désormais entre le club de la capitale et l’Espagnol de 26 ans sur les bases d’un futur contrat. » Il reste désormais à trouver un accord avec le Napoli. Une somme entre 25M€ et 30M€ pourrait satisfaire toutes les parties mais « l’opération mathématique s’annonce complexe alors que les ventes sont au point mort. » Luis Campos souhaite profiter de la situation contractuelle du joueur (juin 2023) afin de l’attirer à faible coût et prendre les devants sur la concurrence. Il y a deux ans, le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, évaluait son joueur à 100M€.

Depuis son arrivée à Naples en 2018, Fabián Ruiz évolue majoritairement dans un rôle de numéro 8 dans un 4-3-3 ou 4-4-2. Doué techniquement et doté d’une belle qualité de passe et de frappe, le joueur de 26 ans totalise 22 buts et 15 passes décisives en 166 matches avec le SSC Napoli. Chez les Rouge & Bleu, « il viendrait former un duo avec Marco Verratti dans l’entrejeu en lieu et place de Vitinha ou Leandro Paredes, que le PSG souhaite toujours vendre. » Fabián Ruiz ne possède pas les qualités d’un meneur de jeu ni d’une sentinelle. Malgré sa taille (1m89), il ne domine pas dans le jeu aérien. Mais Luis Campos et Christophe Galtier ont un but précis avec le recrutement de l’Espagnol. Son profil tend plus « vers un jeu de possession plus que de transition. »

De son côté, L’Equipe fait un point sur les pistes mercato du PSG. En effet, le club de la capitale reste actif pour boucler trois recrues avant la fermeture du mercato le 1er septembre prochain. Concernant Milan Skriniar, le défenseur est encore une piste mais l’Inter Milan demande toujours 70M€ pour son joueur sous contrat jusqu’en 2023. « Interrogé lundi sur une nouvelle offre imminente pour le Slovaque, le PSG a repoussé cette hypothèse. » De leur côté, les Nerazzurri ont indiqué que les Rouge & Bleu n’avaient pas relancé le dossier. En cas d’échec, Luis Campos « a déjà ciblé un autre profil. Sans que cela n’ait pris, en l’état, un caractère concret. » Concernant Fabián Ruiz, son dossier a pris une tournure plus concrète ces dernières heures. « Désormais, le PSG sait qu’il a une vraie chance de recruter l’international espagnol. » Un accord contractuel d’une durée de cinq ans a déjà été trouvé avec le joueur de 26 ans et les négociations avec Naples vont s’ouvrir. « Si Ruiz est recruté, il intégrera la rotation des numéros 8 et sera une doublure à Lionel Messi pour le poste de 10″, rapporte L’E. Pour l’attaque, le PSG a réorienté ses recherches après les échecs dans les dossiers Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski. Et Luis Campos a déjà un profil clair pour ce poste. « Décrit comme un attaquant complet, cette perle rare peut évoluer à plusieurs postes devant (axial et sur les côtés). » Si l’identité du joueur n’a pas encore filtré, le board parisien serait déjà entré en contact avec ses représentants, précise le quotidien sportif. Mais comme dans les autres secteurs, les Rouge & Bleu devront faire de la place (Arnaud Kalimuendo, Mauro Icardi) avant d’accueillir une recrue.

Au rayon départ, le PSG pourrait voir deux de ses Titis quitter le club prochainement. En effet, le latéral droit, Thierno Baldé (20 ans, sous contrat jusqu’en 2023), va s’engager avec Troyes. Après une saison aboutie au Havre, le Titi va découvrir la Ligue 1. L’ESTAC et le club de la capitale ont trouvé un accord pour le transfert définitif du joueur de 20 ans. De son côté, Teddy Alloh (20 ans) est courtisé par l’AC Ajaccio. Le promu corse s’est renseigné sur le latéral gauche parisien, sous contrat jusqu’en 2023. « En Italie, le Genoa a également contacté Paris », rapporte L’Equipe.