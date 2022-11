Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG disputera son dernier match avant la Coupe du monde. À cette occasion, le club parisien accueille – au Parc des Princes – l’AJ Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Victoire obligatoire pour le PSG ce dimanche. Avec le succès du RC Lens face à Clermont (2-0), le leader du championnat se doit de s’imposer face au promu auxerrois afin de reprendre ses cinq points d’avance en tête du classement. Dans cette optique, le coach parisien, Christophe Galtier, a tenu à aligner une équipe compétitive avec quelques Mondialistes sur la pelouse et certaines surprises. Comme attendu, la trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé est aligné dans un 3-4-3 ou 4-3-1-2. De retour dans le groupe, Presnel Kimpembe débute sur le banc. En l’absence de Marquinhos, la défense centrale est composée de Nordi Mukiele et Sergio Ramos. Au milieu de terrain, Danilo Pereira est placé devant la défense et pourra redescendre d’un cran selon les différentes phases de jeu. De son côté, Marco Verratti porte le brassard de capitaine et évoluera aux côtés de Carlos Soler au milieu de terrain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par les Parisiens. Bon match à tous !!!

1′ Première offensive du PSG sur le côté gauche avec Mbappé et Nuno Mendes, mais le centre en retrait du Portugais ne trouve pas preneur

7′ Après un beau geste technique de Neymar, Messi tente de trouver Mbappé dans la profondeur mais la passes est trop puissante et captée par Costil

10′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur une merveille de passe de Lionel Messi pour Nuno Mendes, le Portugais remise pour Mbappé qui trompe du genou Costil.

11′ VAR en cours pour une potentielle main de Neymar au début de l’action

12′ But confirmé. Mbappé ouvre donc le score et porte son total à 43 buts en 2022 et égale son record de l’année dernière

GOOOOAAAAALLLLL !!!!! MBAPPÉ OUVRE LE SCORE !!!!! QUEL BALLON DE LEO MESSI 😨



1-0 🔴🔵❤️‍🔥 #PSGAJA pic.twitter.com/BM2xAC4xP1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022

16′ Bien trouvé dans la profondeur, M’Baye Niang tente une frappe en première intention mais Donnarumma détourne parfaitement la tentative

Feuille de match PSG / Auxerre

15e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Prime Video et Canal Plus Foot – Arbitre : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et François Boudikian – Quatrième arbitre : Robin Chapapria – VAR : Johan Hamel et Karim Abed – But : Mbappé (10′)