Si la bombe est tombée aujourd’hui concernant le feuilleton Kylian Mbappé, ce n’est pas le seul dossier sur lequel le PSG travaille activement. Entre son effectif et des chantiers brûlants tous autant les uns que les autres, avec notamment Neymar, et Mbappé, la direction sportive avec Leonardo, et évidement le poste d’entraîneur avec l’avenir de Mauricio Pochettino … selon les dernières informations de nos confrères du Parisien, la révolution semble en marche aujourd’hui au Paris Saint-Germain.

Des pistes actives pour le banc de touche

En premier lieu, l’avenir qui semble être le plus en pointillé sous les cieux du PSG est celui de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin devrait vraisemblablement quitter la capitale française à un an de la fin de son contrat malgré ses bonnes relations avec Kylian Mbappé, dossier le plus important pour le PSG. Dans l’esprit des dirigeants Rouge & Bleu, l’homme idéal demeure Zinedine Zidane selon Le Parisien. Cependant, l’ancien coach du Real Madrid continue d’espérer prendre la place de Didier Deschamps sur le banc des Bleus en fin d’année civile, autrement dit, à l’issue du Mondial 2022. Toujours selon la même source, le projet du PSG l’intéresserait, sans pour autant qu’un accord existe entre les deux parties pour le moment.

Si cette piste ne s’annonce pas évidente étant donné la réelle envie de Zidane de reprendre les Bleus, d’autres idées existent dans les têtes du board parisien. Parmi celle-ci, Antonio Conte, qui lui ne cacherait pas son envie de rejoindre Paris mais devra attendre que la saison en cours rende son verdict afin de s’assoir autour d’une table avec ses dirigeants de Tottenham. En plus du technicien italien, les pistes menant à Thiago Motta, légende du PSG sous l’ère QSI, et Joachim Löw, ancien sélectionneur de l’Allemagne sont « bien étudiées« . Le Parisien ajoute par ailleurs que le Paris Saint-Germain souhaite engager un coach « jeune et avec un potentiel important« . Des critères qui peuvent laisser penser que les dirigeants souhaitent dorénavant travailler avec un coach sur le long terme.

Un ménage tant attendu

En ce qui concerne les départs et le ménage tant attendu, des joueurs sont considérés comme « hors du projet » selon Le Parisien. Cette catégorie de joueur concernerait Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Angel Di Maria, Keylor Navas ou Colin Dagba. Toujours dans le sens des départs, l’avenir du directeur sportif brésilien Leonardo au PSG demeure en suspens.

En plus de cette liste qui ne surprendra que très peu, c’est Neymar qui serait sujet à des interrogations de la direction parisienne. En effet, la patience de celle-ci aurait atteint un point de non retour en ce qui concerne Neymar, au point d’étudier une offre « raisonnable » d’un autre club. Le Parisien rappel également que le scénario est pour le moment « improbable« .

Dossier prioritaire du côté des arrivées

Si le mercato devrait être agité pour le PSG du côté des départs, dans le sens inverse, le club de la capitale devra se renforcer. Et pour cela, toujours selon Le Parisien, le milieu de terrain a été ciblé comme le secteur déficient de son effectif. Pour palier à cela, le nom de Paul Pogba revient avec insistance et se dresse comme étant un dossier prioritaire pour les arrivées de ce mercato estival 2022. Pour rappel, si cette piste va à son terme, l’international français débarquerait à Paris libre de tout contrat.

Le sponsoring, dossier primordial

Au-delà du plan sportif, le sponsoring représente également un chantier important pour le PSG. Si ALL (Accor Live Limitless) est aujourd’hui le sponsor maillot principal des Rouge & Bleu, cela ne sera plus le cas à partir de l’exercice 2022 – 2023. C’est en ce sens que le club de la capitale, toujours selon Le Parisien, serait en discussion avec Qatar Airways. La compagnie aérienne pourrait reprendre le relais et afficher son nom sur le maillot Rouge & Bleu. D’autres sponsors qatariens échangent avec le PSG « avec des renégociations à la baisse« . Ces dernières obligeraient le Paris Saint-Germain à être attentif pour être en accord avec le fair-play financier. A noter qu’une fin positive au feuilleton Kylian Mbappé faciliterait les choses sur le plan du sponsoring pour le PSG.