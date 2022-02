Stats CS – Histoire et statistiques autour de Lille / PSG

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Lille dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les Rouge & Bleu voudront retrouver le goût de la victoire après leur élimination en Coupe de France par l’OGC Nice (0-0, 5 t.a.b à 6). Avec un succès en terre lilloise, les joueurs parisiens poursuivront leur belle saison en Ligue 1 et conserveront leur confortable avance en tête du championnat. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur des retours importants comme avec Marquinhos, Achraf Hakimi et Angel Di Maria mais il devra faire sans Ander Herrera, Sergio Ramos, Neymar Jr, Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi, tous blessés. À quelques heures de cette affiche, petit historique de cette confrontation.

L’historique en faveur du PSG

Parisiens et Lillois s’affronteront pour la 98e fois de leur histoire. Et c’est le PSG qui a le meilleur bilan avec 40 victoires pour 25 nuls et 32 défaites. Lille est aussi l’un des clubs les plus appréciés par les buteurs Rouge & Bleu puisqu’en 97 matches, le club nordiste a encaissé 129 buts. Ce total est le neuvième le plus élevé en Ligue 1 derrière Saint-Etienne (164 buts), Lyon (161 buts), Lens (147), Marseille (145), Nantes et Bordeaux (145), Metz (138) et Bastia (134). Quand on se penche sur les confrontations en championnat, c’est toujours le PSG qui domine avec 34 succès, 25 nuls et 30 contre performances. Lors de ces 89 matches, le leader de Ligue 1 a marqué 114 buts pour 97 encaissés. Chez les Nordistes, le bilan est largement en faveur des Dogues avec 24 victoires, 11 nuls et 9 défaites (32 buts contre, 56 pour).

Un lien particulier ces dernières années entre Lille et les titis du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation depuis de très nombreuses années. Beaucoup de joueurs qui en sortent réussissent au plus haut niveau dans l’équipe A ou bien un peu partout en Europe. De plus, Lille aime piocher chez les titis parisiens pour renforcer son équipe : Mike Maignan en 2015, qui est devenu l’un des meilleurs gardiens français et qui a depuis été transféré à l’AC Milan l’été dernier. Boubakary Soumaré avait signé son premier contrat professionnel avec le LOSC durant l’été 2017. Après six ans au PSG, Virgiliu Postolachi – qui a disputé quelques matches de préparation avec les Rouge & Bleu mais jamais en pro – avait rejoint le club nordiste à l’été 2019. Ce dernier avait d’abord renforcé l’équipe B mais n’avait jamais joué pour l’équipe première. Il est actuellement au Danemark au Vendsyssel FF. Après six matches avec l’équipe professionnelle du PSG, Timothy Weah avait signé à Lille durant l’été 2019 afin d’avoir plus de temps de jeu. Un bon choix puisqu’il compte désoemais 61 rencontres à son actif pour 5 buts. Autre titi du PSG à avoir porté le maillot lillois, Younousse Sankharé lors de la saison 2016-2017.

Le PSG aime marquer rapidement contre Lille

Petite statistique insolite pour terminer. Lille a concédé quelques buts très rapidement contre le PSG. En effet, quatre des cinq réalisations les plus rapides de l’histoire des Rouge & Bleu en Ligue 1 ont été inscrites… contre les Lillois ! Maxwell – au Parc des Princes – a le record avec 26 secondes le 25 avril 2015. Il devance son ami Zlatan Ibrahimovic qui avait battu Landreau à la 27e seconde le 2 septembre 2012 au stade Pierre Mauroy. Nordine Kourichi contre son camp (45e seconde, le 22 octobre 1983) et Safet Susic (48e seconde, le 20 octobre 1990) sont les deux derniers buteurs à suivre dans ce top 5. Trois des quatre buts ont été inscrits à Lille… Rebelote ce soir ?