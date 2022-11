Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 22 novembre 2022. Les débuts en Coupe du monde de l’équipe de France et l’Argentine, Kylian Mbappé au centre des projecteurs, Lionel Messi apte à jouer face à l’Arabie saoudite, Nasser al-Khelaïfi ouvert à céder une part du capital des Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’entrée en lice de l’équipe de France en Coupe du monde. Les Bleus affronteront l’Australie ce soir à 20h. Privé de nombreux cadres pour la compétition comme Presnel Kimpembe, Paul Pogba, N’Golo Kanté et Karim Benzema, Didier Deschamps pourra tout de même aligner une équipe compétitive avec la présence de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Tenante du titre, la France ne pourra pas avancer dans l’ombre et devra prouver sa supériorité face aux Socceroos. Avec le forfait de dernière minute de Karim Benzema, les Bleus devront revoir leur animation offensive. « On ne va pas faire croire ici que l’équipe de France sera meilleure sans Benzema, Pogba ni Kanté, ce serait ridicule. Mais elle sera une autre équipe, de même que Kylian Mbappé sera un autre joueur, avec le poids de la pression d’une nation de football sur ses seules épaules, ce qu’il n’a jamais envisagé comme un fardeau, puisqu’il est né pour ça », décrypte L’E. L’absence du Madrilène n’a pas perturbé la préparation du match face à l’Australie. « Le départ du Ballon d’Or a encore un peu plus soudé le groupe (…) Selon plusieurs témoignages, l’ambiance ces deux derniers jours n’a pas été aussi légère depuis longtemps chez les Bleus, qui s’amusent dans leur camp de base de l’hôtel Al Messila. » Mais les champions du Monde 2018 devront être vigilants avec le manque d’expérience au milieu de terrain et en défense centrale.

Face aux Australiens, Didier Deschamps devrait aligner un 4-2-3-1 avec quatre joueurs offensifs. Sans surprise, Kylian Mbappé sera titulaire dans son couloir gauche, avec Antoine Griezmann en soutien d’Olivier Giroud et Ousmane Dembélé sur le flanc droit. Après des derniers rassemblements décevants dans une animation en 3-4-1-2, le sélectionneur des Bleus a décidé de revenir à un schéma plus équilibré, le même que celui du Mondial 2018 en Russie. Cependant, Blaise Matuidi n’est plus là pour apporter ce côté défensif et travailleur. « Le staff tricolore a choisi de repartir dans cette configuration, mais avec un visage plus ambitieux » avec quatre joueurs à vocation offensive et un trio Giroud-Griezmann-Mbappé habitué à jouer ensemble en sélection. « Les formules passent par le jeu en pivot de Giroud, que Mbappé ne cesse de vanter depuis deux mois. Il est à même de mettre plus en valeur la star parisienne mais également Dembélé. Les deux ont également cette propension à dézoner. »

Dans le quotidien sportif, il est également question de l’entrée en lice de l’Argentine ce mardi en fin de matinée (11h sur beIN SPORTS 1) face à l’Arabie saoudite. Quatre ans après son élimination dès les huitièmes de finale de la compétition face à la France, l’Albiceleste se présente cette fois-ci comme un favori de la compétition. Invaincus depuis trois ans avec 36 matches sans défaite, les vainqueurs de la Copa America 2021 préparent cette Coupe du monde au Qatar dans un climat de bienveillance et de confiance. Nommé par intérim après l’échec en 2018, Lionel Scaloni a réussi au fil des mois à former un groupe solide autour de Lionel Messi. Il a décidé de faire le ménage au sein de la sélection « pour bâtir une équipe cohérente, capable de ravaler sa fierté et de laisser le ballon, de souffrir ensemble et de ne pas s’en remettre seulement aux individualités. »

Depuis le revers en finale de Copa America en 2019, l’Argentine n’a plus connu la défaite et est à un pas du record de l’Italie (37 matches sans défaite). « Une série certes un peu trompeuse qui l’a vu rencontrer seulement deux cadors européens (Allemagne et Italie) », mais l’Albiceleste fait preuve d’une belle solidité qui mettra à rude épreuve ses adversaires. Cette compétition sera surtout l’occasion pour Lionel Messi de briller, lui qui disputera son cinquième et dernier Mondial de sa carrière. Après deux entraînements en individuel en fin de semaine, l’attaquant du PSG s’est entraîné normalement hier sans aucune gêne apparente. Ces dernières heures, le joueur de 35 ans avait ressenti une fatigue musculaire à un mollet. Finalement, la Pulga est apte à jouer mais pourrait ne pas disputer l’intégralité du match, selon L’Equipe.

XI probable de l’Argentine (L’Equipe) : E.Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – Di Maria, De Paul, Paredes, A.Gomez – Messi (c), L.Martinez

🚨🗣️ | Leo Messi en conference de presse :



“Je me sens très bien physiquement. Je suis arrivé ici en très bonne forme physique et mentale !” 💪🇦🇷 pic.twitter.com/vBzWKuplcc — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 21, 2022

De son côté, Le Parisien met aussi en avant le premier match de l’équipe de France face à l’Australie (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1) dans cette Coupe du monde 2022. Les Bleus remettent leur titre en jeu et débuteront la compétition comme en 2018 face aux Socceroos. Même privé de nombreux joueurs cadres et avec des résultats compliqués lors des derniers rassemblements (une victoire sur les six derniers matches), Didier Deschamps « possède les atouts pour chasser les doutes. » Et à ce jour, un homme sera au centre de la lumière chez les Bleus : Kylian Mbappé. Après avoir explosé aux yeux du monde entier en Russie il y a quatre ans et demi, l’attaquant du PSG « retrouve la compétition qui le nourrit depuis ses rêves d’enfance et apaise ses nuits en y songeant. » Surtout, le joueur de 23 ans a gagné en maturité depuis son sacre en 2018, comme l’a rappelé Didier Deschamps : « Ces quatre années lui ont permis de gagner en maturité, même s’il en avait déjà beaucoup. Il a encore plus de reconnaissance au niveau mondial, plus de responsabilités. Sa capacité à faire des différences, marquer et faire marquer, il l’a toujours eu. Kylian s’inscrit dans le collectif et a besoin du collectif aussi, mais il a une qualité qu’ont peu de joueurs, c’est d’être décisif à tout moment. » Et avec l’absence de Karim Benzema, tous les projecteurs seront encore plus tournés vers Kylian Mbappé. Il pourra notamment s’appuyer sur la présence d’Olivier Giroud pour mettre à mal la défense australienne.

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur les derniers propos du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Dans un entretien à TalkSport, le patron des Rouge & Bleu a confirmé la possibilité de céder une part du capital du club parisien, tout en rappelant « qu’il ne s’agissait pas d’un signe annonciateur d’un retrait total du club » de la part de QSI. Le président parisien a également confirmé qu’il avait reçu une offre de plus de 4 milliards d’euros pour vendre le club. « Comme je l’ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C’est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 millards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n’allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », a déclaré Nasser al-Khelaïfi ce lundi. Le Parisien confirme les informations de L’Equipe au sujet des discussions engagées avec un fond d’investissement américain, dont le nom n’a pas filtré.