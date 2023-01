Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 14 janvier 2023. Pablo Sarabia en direction de Wolverhampton, vers une absence de Marco Verratti face au Stade Rennais, quel milieu de terrain face aux Bretons et le bilan des joueurs prêtés.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le dossier Pablo Sarabia. En manque de temps de jeu au PSG, l’Espagnol de 30 ans devrait prendre la direction de Wolverhampton. « Si rien n’a encore été officialisé, plus les heures passent, plus le départ de l’attaquant espagnol vers l’Angleterre se dessine. » En effet, il ne reste plus que quelques détails à régler avant que ce deal aboutisse. Les deux clubs sont d’accord pour un transfert à hauteur de « 5M€ hors bonus et un contrat s’étirant jusqu’en 2025 avec une année en option », précise LP. Présent ce vendredi à l’entraînement des Rouge & Bleu au Camp des Loges, l’international espagnol a peu de chance de figurer dans le groupe parisien pour le déplacement à Rennes ce dimanche. Après un prêt concluant la saison passée au Sporting CP, Pablo Sarabia a déçu dans ses prestations depuis le début de l’exercice 2022-2023, mais « l’ancien Sévillan devrait hériter d’un autre statut s’il s’engageait avec les Wolves » où il retrouvera son compatriote et ancien coach au FC Séville, Julen Lopetegui. Reste désormais à savoir si ce départ entraînera une nouvelle arrivée dans l’effectif du PSG.

Concernant Marco Verratti, Le Parisien rapporte que l’international italien sera forfait face au Stade Rennais ce dimanche (20h45 sur Prime Video) pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Le milieu de 30 ans est touché à la cuisse droite et sera absent plusieurs jours. De retour à l’entraînement en milieu de semaine, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé « ont retrouvé leurs coéquipiers pour la séance collective de ce vendredi matin. » Les deux joueurs avaient bénéficié de quelques jours de repos après un retour anticipé juste après leur Mondial. L’optimisme est de mise pour leur présence dans le groupe pour affronter les Bretons, même s’il faudra attendre plus de détails lors de la conférence de presse de Christophe Galtier cet après-midi.

Le quotidien francilien fait un bilan des joueurs prêtés par le PSG cette saison. Et les quatorze Parisiens prêtés connaissent des fortunes diverses. Après des débuts mouvementés, Mauro Icardi montre de belles choses à Galatasaray ces dernières semaines. L’Argentin a disputé 7 matches (sur 12 possibles) pour un total de 5 buts et 4 passes décisives. Concernant Julian Draxler (SL Benfica) et Leandro Paredes (Juventus Turin), ils peinent à convaincre leur club. « l’Allemand ne s’est jamais frayé un chemin vers le onze titulaire et, même s’il est régulièrement utilisé (14 matchs disputés, 589 minutes, 5 titularisations) » tandis que l’Argentin « n’a plus démarré un match depuis septembre, mais est entré en jeu à chaque fois, en Serie A comme en Ligue des champions », résume LP. De son côté, Ander Herrera, prêté à l’Athletic Bilbao, n’a pas disputé un match dans son intégralité avec le club basque.

Pour Abdou Diallo (RB Leipzig) et Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort), l’aventure se déroule plutôt bien. Le Sénégalais a été titularisé à 8 reprises (sur 11 matches disputés) tandis que le Titi est le joueur le plus utilisé parmi les Parisiens prêtés cette saison (17 matches, 2 buts, 1 passe décisive) et est même devenu un titulaire indiscutable depuis octobre. « Son prêt est assorti d’une option d’achat qui deviendra obligatoire si Francfort se maintient en Bundesliga » (4e actuellement). Blessé en octobre, Layvin Kurzawa a seulement disputé deux matches et s’est récemment montré décisif en FA CUP avec un but. De son côté, Georginio Wijnaldum a subi une fracture de la cheville dès le début de son prêt et a récemment retrouvé l’entraînement collectif. Après un temps d’adaptation, Edouard Michut enchaîne depuis quelques matches avec Sunderland. Colin Dagba (RC Strasbourg) a connu quelques pépins physiques depuis le début de saison. Enfin, « Djeidi Gassama (19 ans), au KAS Eupen en D1 Belge, et Kenny Nagera (20 ans), avec la réserve du FC Lorient, grapillent de bonnes minutes de jeu, particulièrement le second », conclut LP.

L’Equipe se demande quel milieu de terrain alignera le PSG avec l’absence de Marco Verratti. Touché à la cuisse droite, l’Italien va manquer le déplacement à Rennes. En Bretagne, Christophe Galtier ne disposera pas de beaucoup de solutions « malgré le retour dans le groupe d’un Renato Sanches trop juste pour débuter. Danilo Pereira, Fabian Ruiz et Vitinha partent favoris », rapporte L’E. Le coach parisien n’a pas encore dévoilé ses intentions tactiques pour cette rencontre après avoir tenté un retour à une défense à trois face à l’Angers SCO (2-0) en milieu de semaine. En l’absence de Presnel Kimpembe, Danilo Pereira « doit jouer les couteaux suisses. » Fabian Ruiz a montré des difficultés lors de ses deux dernières sorties alors qu’il donnait l’impression de monter en puissance avant sa blessure.

Concernant Vitinha, il a tendance à s’éparpiller sur le terrain en l’absence de Marco Verratti. « Il se retrouve parfois très bas dans les rencontres que Paris domine », ce qui oblige les joueurs offensifs à redescendre pour demander le ballon, note le quotidien sportif. Mais la solution Warren Zaïre-Emery pourrait résoudre quelques problèmes dans l’entrejeu. Son entrée face à l’Angers SCO était encourageante dans des domaines où Paris souffre en ce début d’année. Mais est-ce que le Titi pourra rééditer sa performance dans un match à plus haute intensité face aux Rennais. Dans tous les cas, « la personnalité de Zaïre-Emery et son calme en toutes circonstances sont des atouts », conclut L’E.

Enfin, le quotidien sportif confirme que Pablo Sarabia devrait prendre la direction de Wolverhampton. Même si aucun accord n’a encore été trouvé, « les négociations se sont accélérées ces dernières heures. » Toutes les parties espèrent finaliser ce transfert dans les prochains jours. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’Espagnol devrait rapporter 5M€ hors bonus aux Rouge & Bleu et signerait un contrat de deux ans et demi plus une année en option chez les Wolves. L’Equipe rapporte que Getafe était également intéressé par le joueur ces derniers jours.